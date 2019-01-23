韓國演員荷里活抬頭　裴斗娜、金秀賢唔止演技好仲有天生優勢？

近年韓風正盛，不少韓國偶像團體如BTS防彈少年團、Wanna One等幾乎紅遍全球，當中也有不少韓國明星涉獵演藝界，早前2NE1前成員CL同樣成功進軍荷里活，在《絕地22哩》中飾演冷酷無情的女殺手「Queen」。另外荷里活也有不少韓國本土演員打入市場，當中有廣為人知的李秉憲、裴斗娜等等，而韓裔外籍的演員也是不計其數！

《黑豹》曾到韓國釜山的廣安理海岸、廣安理大橋和札嘎期市場取景。（網上圖片）

點都要關韓國事

在現今韓風盛吹的世代下，就連Marvel旗下的電影《黑豹》也去到韓國釜山取景，女主角講出韓文台詞，就連2015年的《復仇者聯盟：奧創紀元》同樣有在首爾取景，其他同系列電影也一一去到韓國舉辦首映禮，大大吸引韓國觀眾，而一眾外國演員也會入鄉隨俗講韓文兼俾出韓式手指心心。而早前DC電影《正義聯盟》中，也加入了韓國人氣女團BLACKPINK的熱播歌曲《As If It's Your Last》MV，可見外國近年大為重視韓國市場。

《正義聯盟》中扮演閃電俠的Erza Miller，自爆好鍾意BLACKPINK，在收到她們親筆簽名的CD後大為興奮！（網上圖片）

Tom Hiddleston到韓國宣傳《復仇者聯盟：無限之戰》時，都有入鄉隨俗俾出手指心心。（由Viu《K1頭條》提供）

李秉憲憑《義勇群英之毒蛇風暴》打入荷里活，其後在《未來戰士：創世智能》及《七俠蕩寇志》都有亮眼的表現。（網上圖片）

出演《雲圖》的裴斗娜，在戲中飾演其一故事線裡的重要角色，這戲更聚集了Tom Hanks、Halle Berry 等紅星。（網上圖片）

李秉憲憑着《義勇群英之毒蛇風暴》打入荷里活，裴斗娜則以科幻史詩《雲圖》塹露頭角，兩位皆是好戲之一！不過近年就有出演《怪獸與葛林戴華德之罪》中的金秀賢、《人肉搜尋》的趙約翰、《移動城市：致命引擎》的金智海、《陰屍路》的Steven Yuen、2019年金球獎最佳電視女主角《Killing Eve》吳珊卓、《變形金剛3》的鄭肯、《狂野時速》中的姜成鎬和《移動迷宮》的李起弘等等，都是眾周所知的韓國演員。

金秀賢自出演《怪獸與葛林戴華德之罪》後，人氣大為提升。（網上圖片）

樣貌有優勢

由於很多觀眾都會關心跟韓國有關的事物，令到不少導演都會在戲中加入K-pop元素或是韓國演員。除此之外，韓國演員的外貌同樣非常吸引外國導演，並不單單只是他們夠靚仔靚女，而是關他們對眼事，韓國人的「單鳳眼」跟外國人的大眼睛大為不同，這些年來都有不少韓國演員加盟，當然他們的演技也是不容小覷，加上他們在戲中並不只會扮演韓國人，甚至乎會扮演中國人或是日本人等的角色，這正是外國人心中標準東方人外貌的優勢。

《移動城市：致命引擎》中的金智海就是典型的東方人外貌。（網上圖片）