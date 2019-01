韓國演員荷里活抬頭　裴斗娜、金秀賢唔止演技好仲有天生優勢？

近年韓風正盛,不少韓國偶像團體如BTS防彈少年團、Wanna One等幾乎紅遍全球,當中也有不少韓國明星涉獵演藝界,早前2NE1前成員CL同樣成功進軍荷里活,在《絕地22哩》中飾演冷酷無情的女殺手「Queen」。另外荷里活也有不少韓國本土演員打入市場,當中有廣為人知的李秉憲、裴斗娜等等,而韓裔外籍的演員也是不計其數!

《黑豹》曾到韓國釜山的廣安理海岸、廣安理大橋和札嘎期市場取景。(網上圖片)

點都要關韓國事

在現今韓風盛吹的世代下,就連Marvel旗下的電影《黑豹》也去到韓國釜山取景,女主角講出韓文台詞,就連2015年的《復仇者聯盟:奧創紀元》同樣有在首爾取景,其他同系列電影也一一去到韓國舉辦首映禮,大大吸引韓國觀眾,而一眾外國演員也會入鄉隨俗講韓文兼俾出韓式手指心心。而早前DC電影《正義聯盟》中,也加入了韓國人氣女團BLACKPINK的熱播歌曲《As If It's Your Last》MV,可見外國近年大為重視韓國市場。

《正義聯盟》中扮演閃電俠的Erza Miller,自爆好鍾意BLACKPINK,在收到她們親筆簽名的CD後大為興奮!(網上圖片)

Tom Hiddleston到韓國宣傳《復仇者聯盟:無限之戰》時,都有入鄉隨俗俾出手指心心。(由Viu《K1頭條》提供)

李秉憲憑《義勇群英之毒蛇風暴》打入荷里活,其後在《未來戰士:創世智能》及《七俠蕩寇志》都有亮眼的表現。(網上圖片)

出演《雲圖》的裴斗娜,在戲中飾演其一故事線裡的重要角色,這戲更聚集了Tom Hanks、Halle Berry 等紅星。(網上圖片)

李秉憲憑着《義勇群英之毒蛇風暴》打入荷里活,裴斗娜則以科幻史詩《雲圖》塹露頭角,兩位皆是好戲之一!不過近年就有出演《怪獸與葛林戴華德之罪》中的金秀賢、《人肉搜尋》的趙約翰、《移動城市:致命引擎》的金智海、《陰屍路》的Steven Yuen、2019年金球獎最佳電視女主角《Killing Eve》吳珊卓、《變形金剛3》的鄭肯、《狂野時速》中的姜成鎬和《移動迷宮》的李起弘等等,都是眾周所知的韓國演員。

金秀賢自出演《怪獸與葛林戴華德之罪》後,人氣大為提升。(網上圖片)

樣貌有優勢

由於很多觀眾都會關心跟韓國有關的事物,令到不少導演都會在戲中加入K-pop元素或是韓國演員。除此之外,韓國演員的外貌同樣非常吸引外國導演,並不單單只是他們夠靚仔靚女,而是關他們對眼事,韓國人的「單鳳眼」跟外國人的大眼睛大為不同,這些年來都有不少韓國演員加盟,當然他們的演技也是不容小覷,加上他們在戲中並不只會扮演韓國人,甚至乎會扮演中國人或是日本人等的角色,這正是外國人心中標準東方人外貌的優勢。

《移動城市:致命引擎》中的金智海就是典型的東方人外貌。(網上圖片)