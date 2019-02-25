【奧斯卡2019】Regina King奪最佳女配角　台上流淚感謝一眾對手

第91屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今日（25日）開始，最佳女配角為全日第一個獎項，剛剛宣布由《If Beale Street Could Talk》的Regina King奪得！

Regina King奪得第91屆奧斯卡最佳女配角。（視覺中國）

爭奪最佳女配角的5位對手包括《為副不仁》的艾美阿當絲（Amy Adams）、《羅馬》Marina de Tavira、《If Beale Street Could Talk》Regina King、《爭寵》的愛瑪史東（Emma Stone）和麗素慧絲（Rachel Weisz）。

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宣布Regina King奪得最佳女配角後，她不禁流淚。（Getty Images）

《If Beale Street Could Talk》講述一名年輕的非裔美國女性在家人的支持下，試圖消除自己情人的名字，以在孩子出生前證明自己的無辜。Regina King扮演Sharon Rivers、Ernestine和Tish's mother以及Joseph的老婆。在宣布Regina King奪得最佳女配角後，她在台上忍不住流淚講出感言，她：「整個故事都是包圍着愛，而我也是其中一個例子，講到她如何去愛她的小孩，就如我的媽媽一樣，今次的劇組的成員十分出色，我也很謝謝我的姐妹愛瑪史東、麗素慧絲等等，最後神在任何時候都是最好的，謝謝！」

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