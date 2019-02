第91屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於香港時間早上9點舉行,而萬眾期待的傳奇樂隊QUEEN與歌手Adam Lambert就為頒獎禮揭開序幕,並演繹了QUEEN的經典金曲《We Will Rock You》及《We are the Champions》,台下所有演員都企晒起身歡呼尖叫,現場氣氛高漲!