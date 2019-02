今年競逐奧斯卡最佳最影后寶座非常激烈,五位候選者各有影迷支持,當中包括呼聲最高,第7度入圍角逐奧斯卡獎項,演員生涯踏入第45年,71歲的《仁妻》(The Wife)格蓮高絲(Glenn Close)。其他入圍者包括《羅馬》(Roma)Yalitza Aparicio、《爭寵》(The Favourite)Olivia Colman、《星夢情深》(A Star is Born)Lady Gaga及《大老作家》(Can You Ever Forgive Me?)瑪莉莎麥卡菲(Melissa McCarthy)。最終,由《爭寵》奧莉花高雯(Olivia Colman)首度封后!