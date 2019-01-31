【爭寵．影評】黑色幽默版延禧攻略　英國權力遊戲下的食、色、性

《狗牙》（Dogtooth）的狗、《單身動物園》（The Lobster）的龍蝦以及《聖鹿獵殺》（The Killing of a Sacred Deer）的鹿，《爭寵》（The Favourite）則應該就是兔子，Yorgos Lanthimos拍電影多年以來喜歡以動物作為比喻，不過相比先前幾部，《爭寵》變得幽默輕快許多，全片皆有詭異卻不突兀的黑色幽默，關於性，關於權力，但絕對不關於愛。

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+ 6 + 5 + 4

老女孩與她的洋娃娃們，恣意拆解，恣意玩樂，無論如何都只是玩具。

《爭寵》無疑就是奧莉花高雯（Olivia Colman）、愛瑪史東（Emma Stone）以及麗素慧絲（Rachel Weisz）的飆戲，奧莉花高雯好得驚人，演繹英國歷史上相當無為而治，但並非昏君的Queen Anne，幾場情緒戲的歇斯底里轉換，讓人看得目不暇給，愛瑪史東到後來的完全黑化，麗素慧絲的跋扈及脆弱，也都是演技奇觀。

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+ 3 + 2

《爭寵》比較沒有過去Yorgos Lanthimos那麼離經叛道，也許是因為這一回的劇本並非由他主寫，但是故事節奏配搭得極好，全片都在英國宮殿內展開，罕見運用魚眼鏡頭讓我們看見人物的心境轉換，也許一個轉角，敵人就在那裡盤算，只是我們不知道。

《爭寵》有古典的美好，全片的貴族鬥爭、配樂以及鏡頭都讓我想起史丹利寇比力克（Stanley Kubrick）的《亂世兒女》（Barry Lyndon），Yorgos Lanthimos在這一回難得顯現親和力之餘，也有大師手筆，看得好過癮，好棒。

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+ 4 + 3 + 2

最後那個鏡頭尤其完美，女人之間的權力鬥爭原來仍有高下，疊合兔子爭食的殘像，完美。

食慾與性慾息息相關，操控食慾以及性慾的「性慾中樞」，然則男人的「性慾中樞」位於「進食中樞」（促進食慾的神經細胞）旁，女人的「性慾中樞」則位於「飽足中樞」（抑制食慾的神經細胞）附近。

但對於Queen Anne（奧莉花高雯飾演）來說，她的性慾就與食慾息息相關，Abigail（愛瑪史東飾演）幫她紓解痛風還只是小事，重點是幫她倒熱朱古力時的大方，即使Lady Sarah（麗素慧絲飾演）在一旁斥責，Abigail依舊刻意表現溫柔。

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+ 7 + 6 + 5

Queen Anne泡泥漿浴時，Abigail要她想像自己身處在熱朱古力裡面，她知道Queen Anne貪食，只要一邊讓她飽嘗甜食，一邊滿足她的性慾，這就足夠了。所以才會出現Queen Anne一邊吃蛋糕，一邊因為胃痛狂吐的畫面。Queen Anne沉迷於美食，身體如斯衰老，但全身卻如泡芙一般浮腫，變得更為肥胖，她的身體與她的內心不成正比。然而Queen Anne是如何發現Abigail一切只是作戲，根本不愛她呢？

《爭寵》劇照

當Abigail貪杯喝酒，縱情狂笑，甚至吐在她珍藏的花瓶裡面，Queen Anne瞬間發現了，Abigail跟她一樣，都只想要成為眾人推崇的「The Favourite」，Lady Sarah才是真心愛她，Lady Sarah願意節制她的食慾，讓她變成更好的人，但這一切都來不及了。

只是最後Queen Anne連一封信都等不到，她以為寫信是Lady Sarah的隨口說說，殊不知那只是Abigail的從中作梗，讓她錯失了自己的「The Favourite」。

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Lady Sarah與Abigail相互爭寵，希望能夠得到Queen Anne的關注，但看到後來，才發現原來是反過來，Queen Anne豢養17隻兔子，以為自己可以盡情玩弄2名女寵，沒想到自己卻什麼也得不到，即便她依舊是全英國最具權力的人，也沒有用，她就像是第18隻兔子，被自己的心魔深深困住，在王冠底下，無來由的孤獨及憤怒，都沒有辦法，一輩子都渴求着愛，付出了所有。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】