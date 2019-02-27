真人版Pokemon預告第二彈　比卡超一句話讓網民暴動：牠講粗口?!

《POKÉMON名偵探皮卡丘》釋出新預告片，片中說話用字市井，用了比較粗俗的「get me the hell out of here」，令外國網民期待，牠在電影中爆粗。

真人版寵物小精靈電影《POKÉMON名偵探皮卡丘》，昨晚（26日）釋出最新預告片，比卡超用字的市井程度更上一層樓，在片中牠向主角大吼「get me the hell out of here」，神情凶狠。

比卡超的狠樣你見過未？（影片截圖）

由飾演《死侍》的Ryan Reynolds配音的比卡超，本來就已經是「崩壞」的設定，加上他的市井、粗口爛舌的印象，令人期待他跟比卡超的化學反應。片段一出，在外國論壇Reddit上引起大量討論，網民近乎一面倒正評電影的新預告片，更笑指片商有聆聽觀眾的聲音，直言「They must have listened to all those people who wanted pikachu to say fxxk」（片商一定知道了我們希望比卡超爆粗的心願）。



網友笑言，片商回應了大家的訴求。（Reddit截圖書）

亦有網友表對比卡超的表示感到驚喜「我有沒有聽錯？牠在說hell？」、「很酷！」，亦愈來愈期待比卡超在片中的粗鄙表現，直言「get me the hell out of here」只是開胃菜，是為了令大家有心理準備，在片中迎接說「F-word」的比卡超。

港版的用字比較收歛。（影片截圖）

港版的宣傳片就比較收歛，同一句「get me the hell out of here」，只用了「快啲幫我出去」，不過有網人提名，可以請陸永及C君為小智及比卡超配會，市井味欠奉，但一樣抵死搞笑。

另一方面，在最新的宣傳片中，除了講粗口的比卡超之外，超夢夢亦有驚喜登場，亦出現很多其他世代的精靈，而且還原度都很高，更出現不少令人會心微笑的時刻。



看片：