真人版Pokemon預告第二彈　比卡超一句話讓網民暴動：牠講粗口?!

《POKÉMON名偵探皮卡丘》釋出新預告片,片中說話用字市井,用了比較粗俗的「get me the hell out of here」,令外國網民期待,牠在電影中爆粗。

真人版寵物小精靈電影《POKÉMON名偵探皮卡丘》,昨晚(26日)釋出最新預告片,比卡超用字的市井程度更上一層樓,在片中牠向主角大吼「get me the hell out of here」,神情凶狠。

比卡超的狠樣你見過未?(影片截圖)

由飾演《死侍》的Ryan Reynolds配音的比卡超,本來就已經是「崩壞」的設定,加上他的市井、粗口爛舌的印象,令人期待他跟比卡超的化學反應。片段一出,在外國論壇Reddit上引起大量討論,網民近乎一面倒正評電影的新預告片,更笑指片商有聆聽觀眾的聲音,直言「They must have listened to all those people who wanted pikachu to say fxxk」(片商一定知道了我們希望比卡超爆粗的心願)。



網友笑言,片商回應了大家的訴求。(Reddit截圖書)

亦有網友表對比卡超的表示感到驚喜「我有沒有聽錯?牠在說hell?」、「很酷!」,亦愈來愈期待比卡超在片中的粗鄙表現,直言「get me the hell out of here」只是開胃菜,是為了令大家有心理準備,在片中迎接說「F-word」的比卡超。

港版的用字比較收歛。(影片截圖)

港版的宣傳片就比較收歛,同一句「get me the hell out of here」,只用了「快啲幫我出去」,不過有網人提名,可以請陸永及C君為小智及比卡超配會,市井味欠奉,但一樣抵死搞笑。

另一方面,在最新的宣傳片中,除了講粗口的比卡超之外,超夢夢亦有驚喜登場,亦出現很多其他世代的精靈,而且還原度都很高,更出現不少令人會心微笑的時刻。



看片: