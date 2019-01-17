【Marvel隊長】一次曬冷10張人物海報　竟然「佢」都有單獨海報

仲有3個月萬眾期待的Marvel超英片《復仇者聯盟4》（Avengers：Endgame）就要面世了！由於《Marvel隊長》（Captain Marvel）將會在《復仇者聯盟4》跟一眾復仇者聯盟之成員一同救世，所以她先會在3月8日正式登場打頭陣，故事講述擁有逆天能力的她，在地球陷入兩個外星人世界的宇宙戰爭之中後，成為了銀河系最強大的英雄之一，該片更是Marvel Cinematic Universe（MCU）的首部女英雄獨立電影！

據知Marvel隊長擁有逆天超能力，可以吸收太陽輻射兼移動行星！（網上截圖）

近日官方釋出多張《Marvel隊長》的海報，更一次過曬冷爆出10款角色海報，當中包括飾演Marvel隊長的Brie Larson、未來神盾局局長Nick Fury、翻生神盾局特工Phil Coulson、驚奇隊長的師父Jude Law還有飾演主要反派Minn-Erva的Gemma Chan等人。

未來神盾局局長Nick Fury當時仍未單眼！

人有海報之外，在《Marvel隊長》預告片尾中出現的貓貓Goose都有單獨海報，據知牠應是Marvel隊長的寵物Chewie，除了在預告片中登場外，更有跟Nick Fury互動，不過早前有玩具公司洩露消息指貓貓叫做Goose，在牠的頸圈名牌也寫有Goose字眼，雖然未知道名字的由來，但不排除電影版跟漫畫有出入，因為在漫畫中未沒有過Goose這隻貓，疑團看來要在入戲看戲後才能知曉。

究竟Goose同Chewie有沒有關係呢？

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《Marvel隊長》預告