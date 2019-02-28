【為副不仁】副總統切尼由「廢青」到掌大權　導演靠兩招神還原！

觀看真人真事改編，或者一些傳記電影，大家都很可能會猜想故事中的角色，現實中有多少經歷是跟戲中一樣？由導演亞當麥奇（Adam McKay）自編自導作品《為副不仁》（Vice），講述前美國副總統切尼怎樣由一個有醉酒駕駛案底的「廢青」，成為有史以來掌握最大權力的副總統，甚至被譽為「影子總統」。 電影到或有多真確？戲中描述了不少切尼的算計和私心，他又是否真的隻手遮天？

電影《為副不仁》描述切尼的半生事迹，從尼克遜時代開始的政治生涯講起，雖說是一部講歷史的電影，但不少影迷都覺得這部黑色喜劇不錯。

電影《為副不仁》描述基斯頓比爾（Christian Bale）飾演的切尼的半生事迹，即從尼克遜時代開始的政治生涯。雖說是一部講述歷史的電影，但不少影迷都覺得靠導演亞當麥奇的功力和拿手的黑色幽默，戲中的權力內鬥令人看得驚險又緊張，不感到沈悶。

故事提到近代的歷史大事，911事件﹑伊拉克戰爭等等，描述切尼怎樣透過精明的計算，利用自己與布殊家族的關係，令自己成為一個甚至比時任總統小布殊更大權的副總統。

《為副不仁》中副總統切尼實際手握無限大權，借小布殊總統的虛名以雙總統姿態執政。

為了重現最真實的一面，導演亞當麥奇花了不少心機和團隊一齊做研究和資料搜集。

全靠兩招神還原切尼

為了呈現最真實卻最黑暗的一面給大家，導演盡可能把副總統切尼的故事做到神還原。即使導演亞當麥奇沒有承諾戲中的每個對話、每字每句都在現實中發生過。但他強調很大部分的對話都確切有發生過，他和團隊做了龐大的研究，將每本有關切尼的書都讀過。更特別請來記者，不留紀錄地與大量有關人物做專訪，希望能得到最真實和可靠的資料。導演更在戲中開頭，加上了一句「we did our fu*king best」，表示他們盡了一切能力帶給大家最真的故事。

導演靠兩個絕招，令整部戲還原度相當高！

5次心臟病發都無死

導演在資料搜集上花了這麼多功夫，難怪電影真實程度如此高。例如戲中提到切尼酒後駕駛，而現實中年輕時的切尼，確實曾因酒後駕駛多次而被檢控，就讀耶魯大學時亦因成績欠佳而被迫退學。戲中亦提到切尼多次心臟病發，似是在開玩笑指他都準備要死了。但其實切尼本人真的經歷過5次心臟病發，當時都幸好保住條命，但也被指會在2010年去世，最後他在2012年接受了心臟移植手術。

戲中又提到切尼是一個保守派，但他得知女兒Mary是同性戀者後，切尼便立即支持她和同性戀婚姻。這件事也是的確有發生在現實生活中。有不少影迷都因此覺得，切尼這位人物真的很耐人尋味，似乎永遠看不透他的心意。

基斯頓比爾演技出眾，今次為飾演美國前副總統切尼，增肥逾50磅，傳神演技贏得一致好評。

有史以來掌握最大權力的副總統

電影提到在2000年，切尼放棄世界最大油田公司總裁職務，決定出任小布殊的副總統。而小布殊2001年1月宣誓就職總統，入主白宮半年多，首當其衝要處理的事，就是「911事件」，美國紐約世界貿易中心受到恐怖襲擊。

小布殊總統隨即在10月就發動了阿富汗戰爭，推翻塔利班政權。緊接在2003年3月發動了伊拉克戰爭，這一場歷時七年多的戰爭，最終又推翻了薩達姆政權。戲中有一場戲切尼被問到「要不問過總統？」，他都表示沒有必要，他可以拿主意，可見他似乎比小布殊更有權。

森洛維在《為副不仁》中飾演總統小布殊，但在很多大小事上都是由副總統話事。

打仗其實有私心？

戲中都有提到當時副總統切尼主張打仗，實情是他有意把大量情報混淆視聽，證明當時的伊拉克總統薩達姆與911事件的犯罪分子有關聯。切尼更有心向國會和民眾散播虛假的信息，不斷遊說指伊拉克擁有大規模殺傷性武器，提議要入侵伊拉克。

但戲中沒有再進一步描述的是，雖然當時沒有明確的證據，但有外媒記者一致認為副總統切尼是別有用心，是為了控制伊拉克的石油和天然氣等資源。戲中尾段有提到切尼曾是Halliburton 集團的CEO，是世界上其中一間最大規模﹑為能源行業提供產品及服務的供應商。這間公司在伊拉克重建等項目中，更獲得了巨額的合同。而其實，戲中未有提及到小布殊在哈佛畢業後，其實都曾經在德州從事石油產業，又曾自行創立的布希能源公司（Arbusto Energy）。即使從政後他仍是Harken Energy的董事。有指，小布殊能夠站到美國總統的位置，很大程度上，也是因為切尼有一班以他石油、金融財團大亨為小布殊造勢，才足以令他險勝民主黨的候選人戈爾。

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