【復仇者聯盟4】Marvel隊長《復仇者2》登場被拒　紅女巫被迫接棒

《Marvel隊長》（Captain Marvel）是Marvel Studio首部以女性為主題的超級英雄電影，原來這位超級英雄差點就在2015年上映的《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）中登場，然而計劃為何最終會胎死腹中呢？ 有指是Marvel Studio總監Kevin Feige擔心觀眾不認識她，突然將她加進復仇者聯盟會毀了這角色，於是臨時抽起。如今又一次證明，Marvel Studio的成功，除了有賴演員及製作團隊外，Kevin Feige的策劃也是功不可沒。

Marvel隊長原定會在《復仇者聯盟2：奧創紀元》中加入復仇者聯盟。（《復仇者聯盟》劇照）

據了解，早在2012年，Marvel Studio曾應影迷要求，開始計劃推出一部女超級英雄的獨立電影，有指當時曾考慮以美國隊長女友Agent Carter、鐵甲奇俠女友「小辣椒」Virginia Potts、黑寡婦及Captain Marvel為主角。最終Kevin Feige希望製作一個全新超級英雄的起源故事，於是順理成章便開始發展Captain Marvel，可是並沒有急著要這個角色出現，並在2014年10月才確認《Marvel隊長》將成為Marvel電影第3階段的其中一部電影。

Marvel Studio早在2012年曾開始計劃推出一部女超級英雄的獨立電影，當時美國隊長女友Agent Carter是考慮之列。（劇照）

《Marvel隊長》尚有數天就正式跟影迷見面，可是，當初決定籌備Captain Marvel後，Marvel Studio曾面臨一個問題，就是該如何介紹她登場，當時曾傳出她將會在《復仇者聯盟2：奧創紀元》首次亮相，而Marvel Studio總監Kevin Feige也曾證實相關消息，並解釋最終刪走她的原因。

《美國隊長2》最終介紹了快銀及紅女巫。（劇照）

Kevin Feige接受外國媒體訪問時曾就此事作解畫，指出《復仇者聯盟2：奧創紀元》初稿包含了新角色Captain Marvel，並表示導演Joss Whedon一直希望在其作品中介紹Captain Marvel：「Captain Marvel曾出現在初稿中，但對我來說，如果突然看到她最終形態，並穿上復仇者聯盟制服登場，這會毀掉這個角色。99%觀眾會問『她是誰？』，這不是我們慣常的做法。」

他續指出，《復仇者聯盟2》最後的戰鬥畫面，原本全是用在Captain Marvel身上，可是最後Kevin Feige拒絕，令Joss Whedon退而求其次，選擇新增另一女超級英雄紅女巫，而最後迫使紅女巫在《美國隊長2》片尾片段出現，「這非常有道理，她即將加入復仇者聯盟，她值得一個有型的出場方式，因為她準備拍攝《復仇者聯盟2：奧創紀元》。」Kevin Feige指出，最終《美國隊長2》片尾片段全盤變成介紹紅女巫及快銀。

紅女巫成功融入復仇者聯盟中，並成為其中一名關鍵隊員。（劇照）

雖然介紹紅女巫也許非Kevin Feige意願，但幸好最終紅女巫也不負眾望，成為復仇者聯盟重要一員。而在《復仇者聯盟2：奧創紀元》最後的戰鬥畫面，影迷也可以見到她的能力，並能夠續參演往後的《美國隊長3：英雄內戰》及《復仇者聯盟3：無限之戰》。