《復仇者聯盟4》片尾驚現《變種特攻》？　肯定係MCU最震撼彩蛋

目前距離以「復仇者」系列為名的第四部大作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映，只剩不到兩個月的時間了，而導演羅素兄弟 （Russo Brothers）也為這部龐大的電影投入了許多心血。如果這部續集與《無限之戰》（Infinity War）有着類似模式的話，這部《復4》將會更加龐大，導演雙人組似乎也會在電影正式上映前慢慢透露許多相關細節。因此，在迪士尼與霍士（Twenty-First Century Fox）的交易案快要正式結束的這段時期，是否會因此為Marvel電影宇宙（MCU）的發展帶來重大影響呢──也就是說，我們有沒有機會看到MCU版的《變種特攻》（X-Men）在《復4》片尾正式登場呢？

我們有機會在《復4》片尾看到《變種特攻》或《神奇4俠》嗎？（網上圖片）

能在《復4》見到《變種特攻》與復仇者聯盟等超級英雄同片登場嗎？

根據最新報導指出，我們的確有可能將在《復4》結局中，看到霍士旗下《變種特攻》或是《神奇4俠》（Fantastic Four）等角色加入。然而這必須要等到這樁世紀交易案正式合併完成之後才有機會實行了。目前巴西境內出現的一些問題造成了這場交易案的延宕，而在原本的行程規劃中，交易案應該已經要完成了。不過我們似乎還有機會能在《復4》的結局中，看到霍士旗下角色們的登場。

該報導指出：「由於收購案尚未完成，Marvel還不能在今年四月的《復4》中加入任何相關的暗示。但這樣說好了，如果觀眾在《復4》的片尾片段中「稍微」看到一點銀魔（Silver Surfboard）的身影，那很有可能將成為繼Nick Fury首度現身於Tony Stark面前，向他表明Iron Man屬於更加龐大的宇宙之後，最令人感到興奮的片尾片段。」

銀魔。（《神奇4俠：銀魔現身》劇照）

更大、更寬廣的Marvel電影宇宙

雖然這則消息對Marvel粉來說絕對相當令人興奮，但這一切尚未得到官方證實，因此接下來出現巨大的轉折之前可能還得面臨許多變數。然而，這並不代表我們無法在《復4》中看到任何只有忠實粉絲才能「心領神會」的細微暗示。Marvel電影宇宙的鏡頭到底有多寬廣至今仍不清楚，但這一切都在為更加瘋狂的發展作準備，而在正式回收霍士旗下的作品版權之後，Marvel電影宇宙絕對會變得更加龐大。

我們都清楚Marvel工作室目前將關於《復4》的一切都視為最高機密，不過再過不久《Marvel隊長》（Captain Marvel）即將搶先上映，我們可能很快就能看到更多關於Marvel電影宇宙第三階段終局的相關細節。

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地表最強英雄們在《復4》中將會遭遇更多事，而他們也必須要竭盡一切方式來扭轉魁隆（Thanos）造成的災難。很明顯的，其中幾位已化做塵埃的英雄們絕對將再度回歸，但他們今後在Marvel電影宇宙第四階段又將碰上哪些新角色呢？變種特攻、神奇4俠和銀魔是否會登場呢──一切只能拭目以待了。

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《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月24日上映。

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