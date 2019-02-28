【復仇者聯盟4】「細威」意外洩超級英雄命運：很驚訝他會戰死！

隨著《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映之期臨近，Marvel Studio做足保密工夫，粉絲只能旁敲側擊，透過預告或周邊宣傳品，自行尋找蛛絲馬跡。 而曾有影迷理論指出，6名元祖復仇者聯盟中，將有4名成員戰死。沒料到，日前有份出席奧斯卡頒獎禮的美國著名女子網球手「細威」沙蓮娜威廉絲（Serena Williams）竟意外地證實了相關消息，雖然她迅速刪除疑肉劇透影片，但網民早已備份並上載分享，而這消息相信是影迷最不願意聽到的。

當時《復仇者聯盟3》預告出現這一幕，當時不少影迷均指美國隊長將戰死，幸好最終沒有出現。（劇照）

「細威」沙蓮娜威廉絲日前擔任本年度奧斯卡頒獎禮的嘉賓，介紹有份角逐最佳電影的《星夢情深》（A Star Is Born）。然而好戲在後頭，她與朋友出席奧斯卡後派對時，竟意外揭露了美國隊長的最終命運。派對期間，「細威」分享了一段「偷拍」基斯伊雲斯（Chris Evans）與人交談的短片，並上載到其Instagram上。而在短片中，可以聽到「細威」與其朋友的對話，期間突然聽到「細威」驚呼一句：「我很驚訝因為他將在《復仇者聯盟》戰死。」（I was devastated that he died in that movie, Avengers）

而該短片流出後，「細威」的朋友立刻提醒她或不能洩露任何關於此電影的訊息。之後，「細威」就急急刪去該短片。雖然短片很快被刪除，但卻被網友備份。

有指六名元祖復仇者聯盟成員將在《復仇者聯盟4：終局之戰》後退下火線。（劇照）

然而，不少網民質疑「那部電影」（that movie）是針對哪一部，有人提出未必是與《復仇者聯盟》有關。可是，由於基斯伊雲斯已確定在《復仇者聯盟4》後卸下美國隊長一職，而不少網上理論也指出，無論是生是死，6名元祖復仇者聯盟成員也會退下火線。另外，若果「細威」不認為是劇透，也不會急急刪走短片，故種種跡象都指向「細威」應劇透了《復仇者聯盟4》的劇情。