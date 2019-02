【復仇者聯盟4】「細威」意外洩超級英雄命運：很驚訝他會戰死！

隨著《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)上映之期臨近,Marvel Studio做足保密工夫,粉絲只能旁敲側擊,透過預告或周邊宣傳品,自行尋找蛛絲馬跡。 而曾有影迷理論指出,6名元祖復仇者聯盟中,將有4名成員戰死。沒料到,日前有份出席奧斯卡頒獎禮的美國著名女子網球手「細威」沙蓮娜威廉絲(Serena Williams)竟意外地證實了相關消息,雖然她迅速刪除疑肉劇透影片,但網民早已備份並上載分享,而這消息相信是影迷最不願意聽到的。

當時《復仇者聯盟3》預告出現這一幕,當時不少影迷均指美國隊長將戰死,幸好最終沒有出現。(劇照)

「細威」沙蓮娜威廉絲日前擔任本年度奧斯卡頒獎禮的嘉賓,介紹有份角逐最佳電影的《星夢情深》(A Star Is Born)。然而好戲在後頭,她與朋友出席奧斯卡後派對時,竟意外揭露了美國隊長的最終命運。派對期間,「細威」分享了一段「偷拍」基斯伊雲斯(Chris Evans)與人交談的短片,並上載到其Instagram上。而在短片中,可以聽到「細威」與其朋友的對話,期間突然聽到「細威」驚呼一句:「我很驚訝因為他將在《復仇者聯盟》戰死。」(I was devastated that he died in that movie, Avengers)

而該短片流出後,「細威」的朋友立刻提醒她或不能洩露任何關於此電影的訊息。之後,「細威」就急急刪去該短片。雖然短片很快被刪除,但卻被網友備份。

有指六名元祖復仇者聯盟成員將在《復仇者聯盟4:終局之戰》後退下火線。(劇照)

然而,不少網民質疑「那部電影」(that movie)是針對哪一部,有人提出未必是與《復仇者聯盟》有關。可是,由於基斯伊雲斯已確定在《復仇者聯盟4》後卸下美國隊長一職,而不少網上理論也指出,無論是生是死,6名元祖復仇者聯盟成員也會退下火線。另外,若果「細威」不認為是劇透,也不會急急刪走短片,故種種跡象都指向「細威」應劇透了《復仇者聯盟4》的劇情。