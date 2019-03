【復仇者聯盟4】神盾局局長疑劇透　有位化灰角色翻生無望

《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)尚有一個多月正式上映,而超級英雄的生死將是今集的焦點之一。而當大家都以為在《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers: Infinity War)中化灰的超級英雄會重生出現的時候,飾演復仇者聯盟幕後話事人Nick Fury的森姆積遜(Samuel L. Jackson)竟率先自爆,指有個角色不會在《復仇者聯盟4》現身,唔通又劇透?

Nick Fury雖然出場時間不算多,但卻把整個Marvel電影宇宙的故事串連一起,當中包括即將上映的《Marvel隊長》。(劇照)

日前「神盾局局長」森姆積遜與好拍檔「Marvel隊長」貝兒娜森(Brie Larson)齊齊出席節目《The Jonathan Ross Show》,話題當然離不開即將上映的《Marvel隊長》(Captain Marvel)及《復仇者聯盟4:終局之戰》,其中有一條問題還牽涉兩人會否在《復仇者聯盟4》登場。沒想到,森姆積遜竟爆出一個頗令人意外的答案。

森姆積遜與好拍檔貝兒娜森早前齊齊出席《The Jonathan Ross Show》節目,沒料到,前者還爆出一個驚人的秘密。(網上擷圖)

當時主持人問及森姆積遜會否在Marvel電影宇宙第3階段的最終章登場時,他竟然Say No:「不會,不會,點解我會有份?我沒有任何超能力,也不會戰鬥。不會,我不會在《復仇者聯盟4》出現。」未知他是否驚講多錯多,整個訪問不時詐傻扮懵,還反問主持人那套電影的名字:「那電影叫什麼?終局之戰?」(What’s the name of that? End Game?)。

之後,主持再問他有否看過《復仇者聯盟4》的劇本,森姆積遜續「扮傻」,笑稱:「我會看我有份演出的劇本,而且不單看我自己會演出的那部份,但《復仇者聯盟4:終局之戰》卻沒有。」

由森姆積遜飾演的Nick Fury在Marvel首部電影《鐵甲奇俠》已經有份登場。(劇照)

相信大家對此半信半疑,畢竟森姆積遜所飾演的Nick Fury,早於11年前的首部Marvel電影宇宙作品《鐵甲奇俠》(Iron Man)中登場,並由此衍生了復仇者聯盟計劃;而Nick Fury最後一次出現在《復仇者聯盟3》的片尾片段,當時他向影迷介紹了期待以久的Marvel隊長。起承轉合都關他事,相信不是太多人會相信他不會在《復仇者聯盟4》登場。或者鑑於Marvel Studio嚴格的保密工夫,森姆積遜今次需要透過亂作一通來避免劇透。

「Nick Fury」森姆積遜與「Captain Marvel」貝兒娜森,兩人照道理應該會出現在《復仇者聯盟4:終局之戰》。(劇照)

除此之外,其實早前森姆積遜也曾劇透,指Marvel隊長擁有時間旅行的超能力。雖然影迷深信《復仇者聯盟4》將會運用此方法,從而把魁隆滅世的最終結局改寫,但是沒料到是由戲中演員承認了這方案,未知今次他為何有這說法。