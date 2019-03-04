【復仇者聯盟4】神盾局局長疑劇透　有位化灰角色翻生無望

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）尚有一個多月正式上映，而超級英雄的生死將是今集的焦點之一。而當大家都以為在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）中化灰的超級英雄會重生出現的時候，飾演復仇者聯盟幕後話事人Nick Fury的森姆積遜（Samuel L. Jackson）竟率先自爆，指有個角色不會在《復仇者聯盟4》現身，唔通又劇透？

Nick Fury雖然出場時間不算多，但卻把整個Marvel電影宇宙的故事串連一起，當中包括即將上映的《Marvel隊長》。（劇照）

日前「神盾局局長」森姆積遜與好拍檔「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）齊齊出席節目《The Jonathan Ross Show》，話題當然離不開即將上映的《Marvel隊長》（Captain Marvel）及《復仇者聯盟4：終局之戰》，其中有一條問題還牽涉兩人會否在《復仇者聯盟4》登場。沒想到，森姆積遜竟爆出一個頗令人意外的答案。

森姆積遜與好拍檔貝兒娜森早前齊齊出席《The Jonathan Ross Show》節目，沒料到，前者還爆出一個驚人的秘密。（網上擷圖）

當時主持人問及森姆積遜會否在Marvel電影宇宙第3階段的最終章登場時，他竟然Say No：「不會，不會，點解我會有份？我沒有任何超能力，也不會戰鬥。不會，我不會在《復仇者聯盟4》出現。」未知他是否驚講多錯多，整個訪問不時詐傻扮懵，還反問主持人那套電影的名字：「那電影叫什麼？終局之戰？」（What’s the name of that? End Game?）。

之後，主持再問他有否看過《復仇者聯盟4》的劇本，森姆積遜續「扮傻」，笑稱：「我會看我有份演出的劇本，而且不單看我自己會演出的那部份，但《復仇者聯盟4：終局之戰》卻沒有。」

由森姆積遜飾演的Nick Fury在Marvel首部電影《鐵甲奇俠》已經有份登場。（劇照）

相信大家對此半信半疑，畢竟森姆積遜所飾演的Nick Fury，早於11年前的首部Marvel電影宇宙作品《鐵甲奇俠》（Iron Man）中登場，並由此衍生了復仇者聯盟計劃；而Nick Fury最後一次出現在《復仇者聯盟3》的片尾片段，當時他向影迷介紹了期待以久的Marvel隊長。起承轉合都關他事，相信不是太多人會相信他不會在《復仇者聯盟4》登場。或者鑑於Marvel Studio嚴格的保密工夫，森姆積遜今次需要透過亂作一通來避免劇透。

「Nick Fury」森姆積遜與「Captain Marvel」貝兒娜森，兩人照道理應該會出現在《復仇者聯盟4：終局之戰》。（劇照）

除此之外，其實早前森姆積遜也曾劇透，指Marvel隊長擁有時間旅行的超能力。雖然影迷深信《復仇者聯盟4》將會運用此方法，從而把魁隆滅世的最終結局改寫，但是沒料到是由戲中演員承認了這方案，未知今次他為何有這說法。