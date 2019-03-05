【變種特攻】迪士尼被爆徹底將X-Men換角　只有死侍有得留低

隨着迪士尼決定收購「二十世紀福斯影片」（20th Century Fox），有指交易將會最快在3月完成合併。作為影迷，最期待會出現的畫面之一就是，看到《變種特攻》（X-Men）﹑死侍或神奇4俠等，回歸Marvel電影宇宙（MCU）。不過，最近就有報導指，除了死侍這個角色繼續會由Ryan Reynolds出演，迪士尼將會把其他的X-Men演員大換血，重新洗牌換角。

隨着迪士尼決定收購「二十世紀福斯影片」，有指迪士尼將會把其他的X-Men演員大換血，所有主要角色都要換角。

淨係得死侍有得留低

MCU的主線電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）將會在一個多月後上映，早前已有不少人猜測，隨着迪士尼與20th Century Fox合併，會否很大機會能在《復仇者聯盟4》看到MCU版的X-Men出現呢？影迷就算再心急，真正的答案都應該要稍等一會。但根據外國媒體報導，有知情人士就透露，一旦兩間公司合併完成，Marvel就會正式開始籌備，更指復仇者聯盟和X-Men的合體電影都正在醞釀中。迪士尼更被爆除了「死侍」會繼續由Ryan Reynolds主演，其他X-Men的角色將會大換角。

由米高法斯賓達Michael Fassbender飾演的磁力王，早在《變種特攻：異能第一戰》（X-Men: First Class）已加入，一直都是深受X-men粉絲愛戴的角色之一。

超級英雄都失業？

有指Marvel總裁Kevin Feige覺得X-Men要融入MCU，所有角色都要換血，更計劃要選出其他20歲至30歲的演員，組成全新X-Men的團隊。換言之，即使是從《變種特攻：異能第一戰》（X-Men: First Class）已經加入的X教授（占士麥艾禾James McAvoy飾演）、磁力王（米高法斯賓達Michael Fassbender），都已經是在35至55歲範圍的演員，演了近8年主角的他們亦很可能面臨「失業」。雖然官方並未證實此事，但將來看到的X-Men，很可能會面目全非。

死侍賤嘴的性格，太過深入民心，在全球爆紅的他，據知是唯一一個能避過這次大換血。

【變種特攻】曉治積曼憑狼人打入健力士世界紀錄：10歲已開始挑戰

據知，唯一避過這次換血潮的死侍，主要原因是自2016年起，由Ryan Reynolds主演的賤嘴英雄死侍已在全球爆紅，Marvel也覺得Ryan Reynolds戲裡戲外都跟死侍這角色完美配合，實在很難再選出其他演員去取代這深入民心的角色。

不知不覺，占士麥艾禾和米高法斯賓達演出X教授和磁力王近8年，但盛傳這次也逃不過「失業」這命運。

如果一切屬實，將於6月6日上映的《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix），很可能會是最後一次見到，由James McAvoy和Michael Fassbender飾演的X教授和磁力王在《變種特攻》系列中現身。

《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）將於6月6日上映，相信影迷都很期待。

【變種特攻】《New Mutants》映期一拖再拖 三部曲計劃恐遭取消