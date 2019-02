【變種特攻黑鳳凰】新預告正式揭露死亡角色身份　導演：百感交集

超級英雄電影《變種特攻:黑鳳凰》(Dark Phoenix)今日(28日)公開正式預告片,影迷最關心的應該是,究竟哪一個角色會告別,而片段中似乎有解答。

黑鳳凰力量覺醒後勢不可擋,構成難以估計的威脅。

今次預告收錄不少未曝光畫面,可進一步看到「黑鳳凰」Jean Grey黑化後的力量,而在奸角謝茜嘉謝西婷(Jessica Chastain)的誘導下,黑鳳凰的毀滅性力量,對人類及一眾變種特攻構成前所未有的威脅。

演足3集的「妖后」珍妮花羅倫絲,終於要告別《變種特攻》系列。

早前曾有消息指,今集將會死亡的角色,是金像影后珍妮花羅倫絲(Jennifer Lawrence)飾演的「妖后」,而預告就出現一幕妖后被Jean Grey打倒的場面,片中Jean Grey對妖后說:「Why did you make me do that? She was my friend」(為什麼要迫我這樣做,她是我的朋友),當時其他變種特攻成員都在場,包括「X教授」、「藍獸」、「鐳射眼」及「暴風女神」等。

更多預告畫面及劇照

+ 5 + 4 + 3

導演Simon Kinberg接受外國媒體訪問時表示,對於要「賜死」妖后可謂百感交集,因為妖后是這一代《變種特攻》系列的最重要角色之一,而且他跟珍妮花羅倫絲私交甚篤,但為了打造出電影最具戲劇性、最強大的畫面,不得不走到這一步。他亦提到電影中還會有其他主角死亡,影迷要做足心理準備。

2006年上映的《變種特攻:兩極爭霸》(X-Men: The Last Stand)中,亦以Jean Grey黑化變Dark Phoenix為主線,《黑鳳凰》的劇情有何不同,有待電影上映時分曉。