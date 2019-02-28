【變種特攻黑鳳凰】新預告正式揭露死亡角色身份　導演：百感交集

超級英雄電影《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）今日（28日）公開正式預告片，影迷最關心的應該是，究竟哪一個角色會告別，而片段中似乎有解答。

黑鳳凰力量覺醒後勢不可擋，構成難以估計的威脅。

今次預告收錄不少未曝光畫面，可進一步看到「黑鳳凰」Jean Grey黑化後的力量，而在奸角謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）的誘導下，黑鳳凰的毀滅性力量，對人類及一眾變種特攻構成前所未有的威脅。

演足3集的「妖后」珍妮花羅倫絲，終於要告別《變種特攻》系列。

早前曾有消息指，今集將會死亡的角色，是金像影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）飾演的「妖后」，而預告就出現一幕妖后被Jean Grey打倒的場面，片中Jean Grey對妖后說：「Why did you make me do that? She was my friend」（為什麼要迫我這樣做，她是我的朋友），當時其他變種特攻成員都在場，包括「X教授」、「藍獸」、「鐳射眼」及「暴風女神」等。

更多預告畫面及劇照

+ 5 + 4 + 3

導演Simon Kinberg接受外國媒體訪問時表示，對於要「賜死」妖后可謂百感交集，因為妖后是這一代《變種特攻》系列的最重要角色之一，而且他跟珍妮花羅倫絲私交甚篤，但為了打造出電影最具戲劇性、最強大的畫面，不得不走到這一步。他亦提到電影中還會有其他主角死亡，影迷要做足心理準備。

2006年上映的《變種特攻：兩極爭霸》（X-Men: The Last Stand）中，亦以Jean Grey黑化變Dark Phoenix為主線，《黑鳳凰》的劇情有何不同，有待電影上映時分曉。