《祖孽》導演新作《Midsommar》　有望再成年度最佳恐怖片

去年上映的《祖孽》（Hereditary）獲評為年度最佳恐怖片之一，導演Ari Aster今年又有新作《Midsommar》上映，同樣以恐怖為題材，不過對比《祖孽》的暗黑陰森，新片竟然是一片風光明媚，充滿詩情畫意，文青風格的恐怖片，究竟係咩玩法？

實在難以想像呢套會係恐怖片。（影片截圖）

年輕導演Ari Aster去年憑處男作《祖孽》一鳴驚人，成為獨立電影公司A24最高票房的作品。今年他再接再勵，推出新片《Midsommar》，片名取「Midsummer」（仲夏）的諧音，畫風亦走溫暖路線，綠油油的草地、色彩鮮豔的花圃及純白的人物造型，構成如畫般的場景。

跟《祖孽》一樣，都有類似邪教神秘祭典。（影片截圖）

可是，《Midsommar》打正旗號是一部恐怖片，色彩斑斕背後是魔鬼、邪惡與血腥，呢個Package果真新鮮感十足。預告中可見，一群外表純良、衣著整潔的人，進行疑似邪教崇拜，中間穿插雙手沾血及生劏黑熊的血腥場面，仲有一位長相十分可怖的不知名人士，兩個極端拼湊在一起，塑造出不一樣的陰森。

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據悉，電影靈感來自一個北歐的夏令節日，講述Florence Pugh與Will Poulter飾演的情侶，前往一瑞典村莊參加仲夏節祭典，表面上風光明媚，但慶典節目越走越歪，簡單來說就是中伏。仲夏節每年6月中、下旬在北歐各國舉行，最長一次試過連續玩足9日，電影中亦作此設定，有足夠篇幅慢慢鋪排。