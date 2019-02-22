辛丹斯好評恐怖片《The Hole in the Ground》　海報太恐怖被禁

美國辛丹斯電影節（Sundance Film Festival）為獨立電影界的最佳曝光平台，每年參展佳作多到數不盡，今年其中一部備受矚目的作品，由新進恐怖片導演Lee Cronin執導的《The Hole in the Ground》。

電影以單親媽媽與兒子為故事主軸，大玩恐怖及懸疑，而其中一款電影海報太恐怖而被禁於戲院張貼，究竟有幾得人驚？

《The Hole in the Ground》在辛丹斯電影節大獲好評。

更多預告恐怖畫面

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被禁的海報是男孩含著蜘蛛、眼神非常陰沉的模樣，據悉有戲院認為這款海報太恐怖，禁止在戲院範圍內張貼，只能在網絡上流傳使用。何解這可愛的男孩會生吞蜘蛛？

劇情講述一名單親媽媽帶著兒子，由都市搬到鄉村生活，隔壁住著一名神秘鄰居，二人的生活漸漸變得詭譎，有一晚兒子更離奇失蹤，媽媽找得心急如焚之際，兒子又突然出現，但性格、行為彷彿變了另一個人，一直以服藥治病的媽媽，面對疑似鬼上身的兒子，面臨精神崩潰…

呢張海報有幾恐怖就見仁見智。

Lee Cronin被喻為繼「恐怖大師」溫子仁後，又一恐怖片界掘起的新星，2013年他憑短片《Ghost Train》獲得歐洲奇幻短片導演獎，《Ghost Train》後來更編輯成長片，而《The Hole in the Ground》是導演第二部展篇作品。電影並非一味靠嚇，而是透過曲折離奇的劇情營造恐怖緊張氣氛，不單在月初結束的辛丹斯電影節上大獲好評，在影評網站「爛蕃茄」（Rotten Tomatoes）獲得90%好評，期待香港都會上映。