【Marvel隊長】點解喺《復仇者3》失蹤？　內部試映爆關鍵原因

Marvel Studios首部女超級英雄電影《Marvel隊長》（Captain Marvel）近日上映，大家關心這位號稱為「最強超級英雄」的身世背景之餘，亦好奇她如何跟其他角色合流，完美銜接《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的劇情。 近日有網民自稱參與了迪士尼股東內部放映會，期間播放了《復仇者聯盟4：終局之戰》、《反斗奇兵4》（Toy Story 4）及真人版《獅子王》（The Lion King）的部分片段，而《復仇者4》的內容跟Marvel隊長有莫大關係。

＊＊＊以下內容或涉及劇透，請斟酌閱讀

《復仇者聯盟3》只有片尾彩蛋間接提及Marvel隊長。

放映會的播放的《復仇者聯盟4》片段講述，經歷過魁隆滅世後，倖存的英雄們與Marvel隊長在復仇者聯盟的總部內聚首，後者話：「一齊去殺死魁隆」，涅布娜（Nebula）接著說：「我知道他在哪裡」，然後浣熊火箭（Rocket）指出，魁隆戴著無限手套時，所釋出的力量是前所未有的強大，但未幾在另一個星球，卻看到同樣厲害的力量。相信火箭在另一個星球看到魁隆，得悉他滅世後的藏身位置。

去年《復仇者3》上映時，很多觀眾都猜測Marvel隊長當時身在何方。

之後變形俠醫（Hulk）就話：「有什麼保證今次會帶來不同結果？」，Marvel隊長霸氣地說：「你們今次有我」，War Machine問她魁隆滅世時身在哪裡，她指出有很多星球需要救助，並非每一個星球都像地球般，都有復仇者成員保護。之後一行人登上屬於銀河守護隊的太空船Milano，Marvel隊長坐在副駕駛位，負責駕駛的火箭問在座哪位英雄未上過太空，美國隊長、War Machine及黑寡婦都舉起手，火箭警告他們不要在船艙內嘔吐，之後是美國隊長眼睛的特寫，眼中看到太空的美麗景色，片段到此完結。

相信已看過《Marvel隊長》的觀眾，都感受到這位女英雄力量之強大，救世主當之無愧。

《Marvel隊長》精彩預告

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《Marvel隊長》中的片尾彩蛋已出現Marvel隊長跟復仇者成員合流的畫面，而以上劇透就解釋到她在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）中沒有現身的原因，就是身在地球以外幫助其他星球。這位最強超級英雄的力量覺醒後，可隨意穿梭於太空，多年來都沒有返回地球，而神盾局局長Nick Fury亦忙於籌組復仇者聯盟，直至發現魁隆滅世成功，才利用傳呼機召喚Marvel隊長。

涅布娜成功與復仇者成員合流，鐵甲奇俠去向成疑。（影片截圖）

重溫《復仇者聯盟4》預告精彩場面

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另值得留意的是，鐵甲奇俠沒有出現在上述內容中，在《復仇者3》中，他跟涅布娜戰敗魁隆後濟留在泰坦星上，而在《復仇者4》預告中，更見身在太空船的他缺水缺糧瀕臨死亡。假若以上劇透屬實的話，鐵甲奇俠跟美國隊長一行人合流，可能中間還要經歷一些波折。