【Marvel隊長】解構最強英雄身世　或成X-Men與復仇者合流關鍵

期待已久的首部Marvel Studios女超級英雄電影《Marvel隊長》（Captain Marvel）上映在即，由於這個角色之前從未於其它Marvel電影中露面，預告片又未有透露太多細節，小編為大家解構有關Marvel隊長的背景身世，作為Marvel電影世界未來支柱的她，果真身負重任！

之前傳Jude Law飾演首任Marvel隊長「Mar-Vell」，但現在官方宣布他是大反派，有網民猜測編劇將兩個角色結合。

Captain Marvel原來係男人？

原著漫畫世界中，Captain Marvel於1967年12月首次面世，這個由Stan Lee及Gene Colan創造出來的角色，最初設定為「詭族」（Kree）的外星軍官「Mar-Vell」，是一名男子。他跟現任Marvel隊長Carol Danvers相識後，立志要保衛地球，Mar-Vell在1982年死亡，經歷過幾任交替後，於2012年才正式確定Carol Danvers為Captain Marvel。

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沙贊於4月初上映，與《Marvel隊長》仍有交手機會。

對家DC都有Captain Marvel

在Marvel漫畫世界以外，原來出現過好幾位Captain Marvel，其中最著名的竟然是Marvel死敵DC漫畫的版本，而這個角色正是下月上映的《沙贊：神力集結》（Shazam!）的「Shazam」。其實DC版的Captain Marvel早於1940年在漫畫登場，比Marvel早廿幾年，但由於DC未為這個角色註冊商標，就讓Marvel冷手執個熱煎堆，而DC就改用Shazam發展故事，剛巧兩個版本的獨立電影都在今年上映，映期仲相當接近。

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已公開的《復仇者聯盟4》預告及劇照，一直未見Marvel隊長的身影。

百足咁多爪

Captain Marvel本尊Carol Danvers是軍人出身，擁有絕佳的領導能力，在漫畫世界中，曾領導「復仇者聯盟」（Avengers）及「終極聯盟」（Ultimates）兩大超級英雄組織，同時又為國家保安局效力，不論地面或太空都關佢事，絕對有足夠「Quali」成為Marvel電影世界的未來領軍人物。

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觀眾都好期待見到X-Men與復仇者合流，未知是否由Marvel隊長作橋樑？

與變種特攻合流靠佢

原著漫畫中，Captain Marvel曾獲「變種特攻」（X-Men）的首腦人物「X教授」招攬，有好一段時間為變種特攻效力。需知道迪士尼與擁有《變種特攻》電影系列版權的二十世紀霍士（20th Century Fox）合併在即，換句話說變種特攻遲早都會同Marvel Studios合流，Captain Marvel作為開路先鋒與變種特攻連結起來，都是合情合理。

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同War Machine有感情線

Marvel英雄片之所以大受歡迎，除了動作場面出色外，感情線都十分重要。原著漫畫中沒有花太多篇幅去描述Captain Marvel的感情世界，只提到她跟復仇者成員War Machine曾交往，二人經歷過多次離合，直至War Machine被魁隆（Thanos）殺死，但在電影世界裡，還不知這兩個角色會否有交集。