【Marvel隊長】愛貓Goose身世大解謎　漫畫中曾生出過百粒蛋！

萬眾期待的《Marvel隊長》終於上映，被稱之為Marvel宇宙最強的超級英雄，再加上是Marvel首部女英雄的獨立電影，同時更會影響《復仇者聯盟4》的走向，所以電影尤其受到重視。不少影迷已急不及待入場，看看Marvel隊長的風采，而其中她的愛貓Goose更一直都非常搶鏡，別以為她是隊長的寵物而已，其實大有來頭！

《Marvel隊長》終於上映，其中她的愛貓Goose一直都非常搶鏡，別以為她是隊長的寵物而已，其實牠大有來頭。

萌貓Goose無論戲裡戲外都很搶鏡，除了相信牠在《Marvel隊長》佔有一定戲份，在預告片現身近10秒，連海報都有自己的專屬版本。早前牠在戲外更負起宣傳新作的重任，懶洋洋地開直播，連Nick Fury（Samuel L. Jackson）都要現身餵牠。不要以為這隻貓貓是一般沒甚殺傷力的可愛寵物。其實這隻名為「Goose」的貓貓，在原著漫畫中的形象是相當兇殘，殺氣十足。

在漫畫中，《銀河守護隊》的浣熊「Rocket」最早發現Chewie是外星人，曾經試過想殺死Chewie但失敗。

網民：都幾似多啦A夢喎！

貓貓在原著漫畫名字叫Chewie，據知是因為《星球大戰》中的「朱兒」（Chewbacca）與Han Solo是最佳拍檔，而貓貓Chewie跟Marvel隊長同樣是出生入死的好拍檔，所以才會有了這個名字。

漫畫中，貓貓是一種叫「Flerken」的外星人，平日肉眼看上去跟普通貓兒沒什麼分別。但其實身體暗藏玄機，存在着異次元空間，有網民還指，這豈不是跟多啦A夢的百寶袋很相似？身體裡似乎能夠收藏不同的東西，更可以視為穿梭其他次元的出入口。

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貓貓在原著漫畫名字叫Chewie，遇到危險時嘴巴會突然吐出帶有利刺，像章魚腳的物體。

貓貓居然是卵生動物

不要以為Marvel隊長的貓貓很可愛可以隨便玩弄，其實牠在遇到危險時，「Flerken」的嘴巴會突然，吐出像章魚腳，望落就似帶有利刺的東西，非常嚇人。而在漫畫中，《銀河守護隊》的浣熊「Rocket」要第一個發現Chewie是外星人，據知貓貓能夠噴毒，更會大量產卵生子。這隻看落普通的貓貓，居然是卵生動物，在漫畫裡的Marvel隊長起初也以為牠是普通貓兒，直至聽到「Rocket」告知貓兒是外星人，Marvel隊長也不相信。後來，她竟然看見貓兒，在家裡生了117顆蛋，更成功孵出小貓，她才相信貓兒的真正身份絕不簡單。不過，電影中的貓兒Goose會有什麼超強技能呢？這點就留待大家入場發掘吧！