【Marvel隊長】杜麗莎撞樣零違和感　香港《復仇者聯盟》齊人？

萬眾期待Marvel Studio 10週年電影《Marvel隊長》（Captain Marvel，台譯：驚奇隊長）上映2日，Marvel迷評價各有睇法，IMDB網上評分由5.6上升至6.3，而且有一大班網民指出《Marvel隊長》是套功能性電影，為了《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）不看不看還須看！

《Marvel隊長》今個星期開始發功，想睇《復仇者聯盟4：終局之戰》就仲要等多一個月。（劇照）

自Marvel電影上場後，韓國、香港都有不少藝人跟戲中角色撞面，早前就有跟《鐵甲奇俠》（Iron man）主演羅拔唐尼（Robert Downey）撞面的Eric Kwok，除了他經常自嘲自己抽水外，網民都指他跟羅拔唐尼好似樣。早排Eric Kwok跟孖住黑人，一個扮鐵甲奇俠，一個扮神盾局局長Nick Fury，組成「Super Hero」幫飲食集團拍廣告，高彷程度更有人問：「點解太興咁有錢可以請到Avengers？」

提起香港超級英雄點少得Eric Kwok，有時就連佢着紅小小都好似見到Iron Man的影子，他曾以Iron Man造型出席叱咤頒獎禮。（網上圖片）

Eric Kwok紅到仲要孖住「Nick Fury」扮Avengers拍麻告添！（網上圖片）

《復仇者聯盟》韓國版 Spider-Man丁海寅Hulk姜鎬童還有誰獲選？

徐錦江通食Marvel同DC，未瞓醒真係會忍錯！（網上圖片）

除了鐵甲奇俠和Nick Fury外，更有港版《雷神奇俠》徐錦江，雖然是Marvel跟DC的萬能Key，又似雷神又似水行俠，又被Momoa指：「他是我中國的分身。」去年年底《水行俠》在內地上映時，徐錦江更在微博爆上第3位熱搜，內地網民皆以「想去看徐錦江主演的海王（內地譯名）」！

其實連黑豹都有港版，呢個就係陳豪。雖然他本人不是太似樣，但成個感覺都好好笑，尤其以Gif圖出現，已經相當爆笑。

黑豹陳豪真係爆笑（圖片來自LIHKG討論區）

估唔到Key杜麗莎落去完全零違和感！（圖片來自LIHKG 討論區）

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另外，今次輪到《Marvel隊長》上場後，戲中女超級英雄主演貝兒娜森（Brie Lasrson）都無例外，被網民尋得港版Marvel隊長！主角正是香港資深歌手杜麗莎（Teresa），就此看過照片的杜麗莎回應《香港01》時，顯得非常高興，全程笑着回應：「我淨係好Shock，嚇親我，我同我老公笑到死啊！Oh my goodness！我個孫女佢話『Lara! Lara is Captain Marvel!』佢都識Captain Marvel！好好笑啊！同埋有好多好多朋友Send相（俾我），覺得好得意好似，話我好睇過佢哋，哇，大佬如果真係出返嚟做，要做到呢個身材我會好辛苦，好好笑，真係做到我好靚啊！」