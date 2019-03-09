韓志旼憑《白小姐》角逐最佳女主角　孖小12歲南柱赫拍劇勁有仙氣

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韓國女演員韓志旼近日孖住「南朋友」南柱赫出演韓國JTBC電視劇《耀眼》，今年在電影作品方面就有《白小姐》（Miss白，韓文：미쓰백），故事講述為了保護自己而留下前科的白尚雅（由韓志旼飾演），遇到一個被世界遺棄且跟自己經歷相似的孩子，而她為了守護這孩子，展開了與這個殘酷世界的一連串對抗。

韓志旼憑《白小姐》角逐第十三屆亞洲電影大獎最佳女主角。（網上圖片）

韓志旼更憑《白小姐》角逐第十三屆亞洲電影大獎最佳女主角，其實她今年已經37歲，不過在她的臉上卻絲毫看不出歲月的痕跡，跟小12歲的南柱赫拍在一起也毫不顯老。

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韓志旼拍住南柱赫都無違和感。（劇照）

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韓志旼經常上傳近照，搞笑相照上傳不誤。（網上圖片）

雖然現時《耀眼》講到韓志旼變成一名老婆婆，不過在現實中的她皮膚卻極好，她時常在個人Instagram上傳近照，搞笑照片、大頭照片也毫不吝嗇跟粉絲分享。

韓志旼着校服一樣輕鬆Carry！（網上圖片）

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