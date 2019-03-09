Marvel搵同性戀演員做英雄？　網民：不如幫美國隊長搵個男朋友

Marvel電影宇宙（MCU）中，這位舉足輕重的女性英雄，其獨立電影《Marvel隊長》（Captain Marvel，台譯︰驚奇隊長）終於上映，口碑相當不錯。有看過戲的影迷，就話深深感受到《Marvel隊長》中「愛」的故事，有報導更指《Marvel隊長》其實是一部女同志的電影。 而其實一直都有傳MCU將會有同志英雄的出現，近日更有外國媒體報導指出，Marvel已經積極為2020年新英雄物色人選，其中一項條件就是比較希望新英雄會是一位出櫃﹑公開承認自己性取向的同性戀演員。

《Marvel隊長》終於上映，有影迷看戲後，更覺得這部其實是一部女同志的電影。（劇照）

隨着《Marvel隊長》的上映，接着大家最關心的，一定是《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中一班復仇者的命運。而據外國媒體《That Hashtag Show》指出，Marvel將會開拍新一部電影作品《The Eternals》，更已開始為角色物色最佳人選。但最令大家驚訝的是，據可靠消息指，這次Marvel特別開出一個關於演員性取向的附加條件，「Marvel Studio正在尋找一個演員，年紀介乎在30-49歲，外表看起來要像個超級英雄，所有種族的演員都有可能，但MCU較傾向找一位公開自己是同性戀的演員。」

《The Eternals》將會是Marvel電影宇宙第四階段的電影。

其實《Marvel隊長》以及《復仇者聯盟4》後，Marvel電影宇宙第三階段將會劃上句號。而第四階段的電影，其中一齣就會是《The Eternals》電影，Marvel Studio更邀得中國女導演趙婷執導，將會在今年開拍。《The Eternals》在Marvel漫畫世界中是一個很重要的種族，是一個遠古時代的神族。Celestials在數百萬年前，為古代人類進行實驗，最終創造出Eternals及Deviants。而Eternals的身體就被注入了宇宙能量，令他們能有抗體，抵禦疾病和毒害，甚至有強大的力量操控心靈和字宙，據知他們最大的敵人就是另一個種族The Deviants。

有傳Marvel正為新戲，物色同志演員做英雄，有網民就聯想起美國隊長。（Instagram）

據知，《The Eternals》除了會以Eternals和Deviants之間的衝突故事為主題，還更會談到Ikaris和Seris之間的愛情故事。而《復仇者聯盟3》的大反派，Thanos也是在《The Eternals》神話中，其中一位很重要人物。

有影迷更笑指，美國隊長已經很夠GAY，Marvel好應該為美國隊長找個男友。（劇照）

其實Marvel總裁Kevin Feige也多次暗示過，未來很可能推出同志角色的英雄，而近日傳出MCU積極為新角色選角，已令一班影迷已經相當興奮。有網民更拉埋美國隊長落水，話覺得由Chris Evans飾演的美國隊長，已經很Gay了，「不如就為美國隊長找位男友吧！」