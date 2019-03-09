【Marvel隊長】70歲森姆積遜毫無歲月痕跡　Nick Fury靠一招回春

近日最火紅的一部戲，必定要數《Marvel隊長》（Captain Marvel，台譯︰驚奇隊長）。不少觀眾入場前後，都話戲中的貓貓Goose尤其搶鏡，不過大家不要忽視陪在Marvel隊長身邊、時刻跟她鬥嘴、由森姆積遜（Samuel L. Jackson）飾演的神盾局特工Nick Fury。 戲中的Nick Fury當年還未是神盾局局長，只是一名特工，更未變單眼佬。而為了配合劇情還原後生版，原來只是靠一招，在森姆積遜臉上就沒有任何歲月痕跡，成功回春喇！

《Marvel隊長》「回春版」的神盾局特工Nick Fury，當然要由森姆積遜飾演，臉上幾乎沒有任何歲月痕跡，超強！

由貝兒娜森（Brie Larson）、祖狄羅（Jude Law）及森姆積遜主演，Anna Boden及Ryan Fleck聯合執導的《Marvel隊長》，故事背景設定在 90 年代，而Nick Fury的後生版，照舊是由森姆積遜飾演，當時的他仍然未成為「單眼佬」。相信無論入場了沒有，在預告或戲中，大家都完全感受到森姆積遜的外型有幾年輕，現年已經70歲的他演出90年代的神盾局特工Nick Fury，完全沒有違和感。

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森姆積遜透露，其實他不知道導演用了哪個時候的自己，去神裹還原後生版Nick Fury。（《冇數講》劇照）

一招還原年輕版Nick Fury

成功回春的秘訣，就是靠Marvel用上數位的技術，令森姆積遜的樣貌原原本本重返90 年代。日前森姆積遜接受外媒訪問時就透露，自己沒有特別向導演給意見，他只知道導演會從他那段時期的舊作中，找出一些當年的外型和樣貌做比對和參考，從而為他還原年輕版的神盾局特工Nick Fury。

但他自己就估計，導演很可能參考了1998 年動作懸疑片《冇數講》（The Negotiator），再配合數位的技術去製作《Marvel隊長》中的神盾局特工Nick Fury。（《冇數講》劇照）

結果，在《Marvel隊長》中現身的神盾局特工Nick Fury，神還原年輕的外貌，可算是毫無破綻。森姆積遜更表示，導演沒有問過他覺得應該用哪部戲的樣子，去配合《Marvel隊長》中的年輕版特工Nick Fury。不過作為本尊，森姆積遜看到製成品之後，就估計導演所參照的電影，很可能就是 1998 年動作懸疑片《冇數講》（The Negotiator），當年由森姆積遜與奧斯卡影帝奇雲史帕西（Kevin Spacey）主演，森姆積遜飾演警方的談判專家，故事是改編自一宗真實的警察養老基金貪污案。

更多《冇數講》（The Negotiator）的劇照：