【Marvel隊長】片尾彩蛋藏《復仇者4》鋪排　分析十年重要線索

Marvel Studios首部女超級英雄獨立電影《Marvel隊長》（Captain Marvel）日前終於上映，除了電影本身的內容外，相信大家都好關心片尾彩蛋會出現哪些「開心大發現」。 Marvel Studios總裁Kevin Feige近日接受外國媒體訪問時，就自為片尾彩蛋的內容解畫，而其中一個大家未必留意到的小細節，屬導演精心安排！

＊＊＊以下內容含劇透，請斟酌閱讀

Marvel嘅戲每每埋下好多重要線索，好易走漏眼。

《Marvel隊長》的首條片尾彩蛋銜接《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War），講述美國隊長、黑寡婦、War Machine及變形俠醫在復仇者聯盟總部，研究神盾局局長Nick Fury留下的神秘傳呼機，觀眾當然知道傳呼機是Nicky Fury聯絡Marvel隊長的渠道，但其他超級英雄就尚未知情，之後Marvel隊長就突然現身問：「Nicky Fury在哪裡？」

片尾彩蛋係連接每一部Marvel電影的重要材料。

據Kevin Feige所述，彩蛋由《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）導演Russo兄弟拍攝，如無意外是《復仇者4》的其中一幕。另值得留意的是，片中的美國隊長仍然有鬚，並非《復仇者4》預告的青靚白淨模樣，換句話說，Marvel隊長於《復仇者4》開場不久便與其他英雄合流。

此外，《復仇者4》預告中有一幕是幾位英雄在復仇者聯盟總部出發的場面，一行人中有一個可疑的空位，不少網民猜測導演在這一幕做手腳，將其中一位英雄的身影「捽甩」，相信這個消失的身影正是Marvel隊長。

《復仇者4》預告呢一幕有疑似被「捽甩」身影，如無意外就係Marvel隊長。（影片截圖）

至於第二條彩蛋，是Marvel隊長的寵物貓Goose吐出宇宙魔方（Tesseract）的場面，大家現在都知道Goose真身是樣子十分恐怖的外星人Flerken，擁有超強攻擊力，宇由魔方並非貓罐罐般容易入口，普通人碰到它隨時致命，但Goose卻可以將它收在肚子裡好一段時間，證明牠天賦異稟。

Goose係Marvel隊長好拍檔，相信續集戲份會更多。

Loki在《復仇者3》向魁隆獻出宇宙魔方，此前魔方影響著整個Marvel電影宇宙的劇情。

《Marvel隊長》上映前從未提到宇宙魔方會出現，而它更成為Marvel隊長的神奇力量的來源。宇宙魔方在Marvel電影世界中扮演著重要角色，追溯至遠古時代，宇宙魔方為阿斯嘉（Asgard）之王奧丁的收藏品，他在戰爭中將魔方遺留在地球，被挪威南部城市Tønsberg的奧丁信徒所收藏。

而在電影世界中，宇宙魔方最早出現於上世紀40年代發生的《美國隊長：復仇者先鋒》（Captain America: The First Avenger），反派紅骷髏在Tønsberg找到魔方，欲利用它製造武器，敗給美國隊長後，魔方就掉入海中，後來被鐵甲奇俠的父親Howard Stark找到並進行研究。

重溫宇宙魔方出現鏡頭

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之後銜接到1995年發生的《Marvel隊長》，片中提到「天馬計劃」（Project P.E.G.A.S.U.S.）的首席科學家Wendy Lawson（即Kree族的Supreme Intelligence／Mar-Vell），於80年代末已開始研究宇宙魔方，天馬計劃由美國空軍與太空總署聯手負責，代表宇宙魔方早已落入美國政府手上。戲中Carol Danvers與Wendy Lawson墜機後，開槍射爆藏有魔方力量的引擎，意外令她吸收這股力量而變成Marvel隊長，最後更成功將魔方帶返地球，並由神盾局保管（片尾彩蛋中Goose在Nick Fury的桌上吐出魔方）。

《Marvel隊長》精彩劇照

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再連接下去便是《雷神奇俠》及首集《復仇者聯盟》，前者的片尾彩蛋講述Nick Fury帶著魔方找Erik Selvig博士研究製造武器，豈料當時Loki已為魁隆效力，並控制著Erik Selvig。而《復仇者聯盟》的故事裡，天馬計劃仍在進行中，但魔方當時已落入Loki手中，並利用它成功將外星族Chitauri帶到地球開戰，當時魁隆已在背後操控一切。

魔方在《復仇者3》中被魁隆捏碎，露出原型「空間寶石」（Space Stone）。

《復仇者聯盟》結尾講到雷神將魔方帶回阿斯嘉，到《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）結尾，Loki又將魔方偷走，到《復仇者3》，Loki在魁隆威脅下交出魔方，造就魁隆滅世，而Marvel隊長為此重返地球，與其他復仇者成員聯手對付魁隆。由此可見，Marvel Studios多年來精心安排魔方與不同角色的相連關係，而這個階段的結局，就留待《復仇者4》分曉。