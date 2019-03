【Marvel隊長】「港女」Gemma Chan　牛津法律系高材生靠兼職追夢

Marvel Studio 10週年首部女超級英雄電影《Marvel隊長》(Captain Marvel,台譯:驚奇隊長)3月6日上映,Marvel向來少用華裔演員,除了在《奇異博士》(Doctor Strange)中起用了Benedict Wong(黃凱旋)當「奇異博士」的助手,以及在《變種特攻:未來同盟戰》中飾演「Blink」的范冰冰外,今次《Marvel隊長》其實都有個華裔女演員,仲要係半個香港人添!

陳靜在《Marvel隊長》中擔任Kree的狙擊手Minn-Erva,仲要有個人海報!(網上圖片)

這名華裔女演員正是陳靜(Gemma Chan),她曾出演《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)、《變形金剛5:最終騎士》(Transformers:the last knight)和《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)。今次在《Marvel隊長》擔任Kree的狙擊手,是Starforce的成員之一,而且戲份也不少!

陳靜在《Marvel隊長》有不少戲份,造型也相當吸引。(劇照)

陳靜的爸爸是位香港人,媽媽是中國移民到蘇格蘭的華人,而她則出生在英國倫敦,她除了是位演員,更是位高材生,在牛津大學伍斯特學院修讀法律系,畢業後更獲得英國排名第一的Slaughter and May律師事務所聘用,不過一心拍戲的她毅然放棄大好律師前途,反而到倫敦戲劇中心進修演藝,推掉這份人人夢寐以求的工作。

陳靜的爸爸當年極力反對她放棄律師的工作。(網上圖片)

起初陳靜當然受到屋企人的大力反對,問她:「你在電視上看過多少張亞洲臉孔?」她則回應:「我想成為改變這個現況的其中一人。」其後她爸爸更因此而3個月不跟她說話,她也只好靠自己,做一年模特兒所賺的積蓄,再報讀倫敦戲劇中心。

陳靜自小學習多樣才藝,身高1.75米的她,更是一名模特兒,為她個人氣質加分不少。(網上圖片)

其實陳靜也不是一炮而紅,她也是在演藝園中淨沉數年才有機會演出JK羅琳的作品、《變型金剛》、Marvel Studio等大製作電影,同時她在《我的超豪男友》中,展現出富貴千金的氣質也非一般演技,而是她自小學習芭蕾舞、鋼琴,還有小提琴等等而培養出來的氣質,相信她將來的星途會挑戰更多不同類型的角色,更可演活戲中之人。