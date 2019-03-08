【Marvel隊長】「港女」Gemma Chan　牛津法律系高材生靠兼職追夢

Marvel Studio 10週年首部女超級英雄電影《Marvel隊長》（Captain Marvel，台譯：驚奇隊長）3月6日上映，Marvel向來少用華裔演員，除了在《奇異博士》（Doctor Strange）中起用了Benedict Wong（黃凱旋）當「奇異博士」的助手，以及在《變種特攻：未來同盟戰》中飾演「Blink」的范冰冰外，今次《Marvel隊長》其實都有個華裔女演員，仲要係半個香港人添！

陳靜在《Marvel隊長》中擔任Kree的狙擊手Minn-Erva，仲要有個人海報！（網上圖片）

這名華裔女演員正是陳靜（Gemma Chan），她曾出演《怪獸與牠們的產地》（Fantastic Beasts and Where to Find Them）、《變形金剛5：最終騎士》（Transformers：the last knight）和《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）。今次在《Marvel隊長》擔任Kree的狙擊手，是Starforce的成員之一，而且戲份也不少！

陳靜在《Marvel隊長》有不少戲份，造型也相當吸引。（劇照）

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陳靜的爸爸是位香港人，媽媽是中國移民到蘇格蘭的華人，而她則出生在英國倫敦，她除了是位演員，更是位高材生，在牛津大學伍斯特學院修讀法律系，畢業後更獲得英國排名第一的Slaughter and May律師事務所聘用，不過一心拍戲的她毅然放棄大好律師前途，反而到倫敦戲劇中心進修演藝，推掉這份人人夢寐以求的工作。

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陳靜的爸爸當年極力反對她放棄律師的工作。（網上圖片）

起初陳靜當然受到屋企人的大力反對，問她：「你在電視上看過多少張亞洲臉孔？」她則回應：「我想成為改變這個現況的其中一人。」其後她爸爸更因此而3個月不跟她說話，她也只好靠自己，做一年模特兒所賺的積蓄，再報讀倫敦戲劇中心。

陳靜自小學習多樣才藝，身高1.75米的她，更是一名模特兒，為她個人氣質加分不少。（網上圖片）

其實陳靜也不是一炮而紅，她也是在演藝園中淨沉數年才有機會演出JK羅琳的作品、《變型金剛》、Marvel Studio等大製作電影，同時她在《我的超豪男友》中，展現出富貴千金的氣質也非一般演技，而是她自小學習芭蕾舞、鋼琴，還有小提琴等等而培養出來的氣質，相信她將來的星途會挑戰更多不同類型的角色，更可演活戲中之人。