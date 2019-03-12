【非分熟女】蔡卓妍為演出不怕裸露　吳慷仁特別喜歡土瓜灣的氣息

由阿Sa蔡卓妍和吳慷仁主演的《非分熟女》，早前預告一釋出已經令網民看得腎上腺素急升，這部戲被視為阿Sa繼《雛妓》後，又一次演技大爆發之力作。 今日（12日）《非分熟女》公開終極海報，阿Sa與吳慷仁情深款款的樣子，似乎有着非比尋常的情感交流，讓大家看得想入非非。而原來阿Sa為了演出這個角色，更親身跟戲中角色小敏的真人版見面詳談。

《非分熟女》最新海報近日曝光，阿Sa與吳慷仁非比尋常的情感交流，會讓大家想入非非嗎？

《非分熟女》的故事聚焦在獨生女小敏（阿Sa飾演），結婚多年卻未嘗與丈夫靈慾一致，及後邂逅型男廚師家豪（吳慷仁演）。在悶熱潮濕的廚房，食慾色慾同時昇華，小敏踏出女性身體自主第一步，探索更多生命中的可能性。

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在最新海報中可見主角小敏與家豪，阿Sa的目光似乎已透露了，她內心有着非比尋常的故事，到底小敏對家豪的感覺是有多複雜？是愛，還是感恩或崇拜？兩人情感上的交流，絕對是重頭戲，相信影迷看着只會對《非分熟女》更期待。

阿Sa為演出更與真人版小敏一起吃飯交流，她表示這對揣摩角色幫助很大。（劇照）

阿Sa搖身一變愛情顧問

電影中小敏這角色，取材自原創故事作者陸寶寶的一位朋友，為將角色塑造得更加立體，阿Sa更特別與真人版小敏會面詳談，阿Sa表示：「我好想知道，她當時面臨性障礙及兩性關係難題的來龍去脈，雖說我們是素未謀面的陌生人，但她很健談，聊著聊著，我彷彿搖身一變，當上她的愛情顧問，那頓飯給了我很多背景資料，對揣摩角色幫助很大。」現實中，真人版小敏回復單身後，就遇上一個啟蒙者，就像戲中吳慷仁所飾的家豪一樣，引導她成功修復性障礙，將人生納回正軌。

阿Sa蔡卓妍和吳慷仁主演的《非分熟女》，相信會看得大家熱血沸騰。（劇照）

阿Sa不怕裸露情節

在《非分熟女》阿Sa與慷仁上演親熱戲，但阿Sa就認為純屬劇情需要：「我現在審視劇本，只為了角色與故事內容，對我的演技有沒有發揮空間，到最後需要裸露，只是角色本身的需求，我通常的拿捏是點到即止。我覺得，亞洲觀眾比較保守，框架與限制會大一些，反觀西方的電影，裸露、脫衣情節比比皆是，我希望藉這次機會，讓觀眾脫下有色眼鏡，直視電影所帶出的故事與信息，而不是側重於那位女明星裸露了什麼。」

林德信在戲中一直對阿Sa有好感。（劇照）

吳慷仁拍戲感覺似度假

而對於首次合作的拍檔慷仁，阿Sa讚不絕口：「他是真心想好好演戲的演員，非常專注、認真，合作令我好放心，我很尊敬他！」首次參演港產片，慷仁就形容感覺就像度假，阿Sa、導演、監製以至所有工作人員都對他很好，整個經驗非常好玩：「雖然拍攝的環節、步驟跟台灣大同小異，但因為語言不同，換了廣東話和環境上的差別，我好像在片場更能抽離，觀察工作人員拍攝，變成另一個身分參與似的。留港期間，我住在土瓜灣，很喜歡那裡的文化、氣息，慶幸因為拍戲，可以跟香港的本土文化接上地氣。」

慷仁初次來港拍港產片，他表示過程相當愉快，感覺就似度假。（劇照）

《非分熟女》為各地影展所重視，先後成為第12屆荷蘭亞洲電影節的閉幕電影、入圍第14屆大阪亞洲電影節的競賽單元及「香港焦點」單元，阿Sa這次挑戰自我，更憑電影提名第38屆香港電影金像獎最佳女主角，演技備受肯定。