【復仇者聯盟4】最新劇情大綱曝光　「改寫整個Marvel電影世界」

《Marvel隊長》（Captain Marvel）剛上場，觀眾已經期待《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的來臨，電影尚有個多月便上映，但Marvel Studios保密功夫做到足，對於劇情發展，至今都係得個「估」字。 不過，近日外媒公開《復仇者4》的最新版本劇情大綱，講到明這部作品會改寫Marvel電影世界的歷史，究竟發生咩事？

歷史改寫的話，美國隊長是否不用退休？

「在《復仇者聯盟3：無限之戰》中，魁隆彈指令宇宙裡半數生命瞬間消失，現在一群精疲力盡的倖存戰士，包括美國隊長、黑寡婦、鐵甲奇俠、雷神及變形俠醫，正在想辦法去阻止這位瘋狂泰坦星人的種族滅絕行動。鑑於我們的英雄一開始未能阻止魁隆，有什麼令他們在第二次對決中勝出？答案可能是壓倒性的力量，要感謝Marvel隊長，或是可以進入原子之間的最微細空間的蟻俠。《復仇者聯盟4：終局之戰》將會改寫我們所理解的Marvel電影宇宙。當一切結束時，所有事情都會不一樣。」

重溫《復仇者聯盟3》精彩場面

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雖然這段劇情簡介並非迪士尼官方公佈，但根據過去的相關消息，相信都八九不離十，唯獨「將會改寫我們所理解的Marvel電影宇宙」一句，就震撼了不少媒體及網民，假若歷史改寫，劇情與角色都可能重新洗牌，劇情就像《變種特攻：未來同盟戰》（X-Men: Days of Future Past）的安排。

相信不少觀眾都聽聞過《復仇者4》或會出現時間旅行的情節，之前公開的預告中可看到幾位超級英雄以舊造型出現，而劇情簡介中提到會再戰魁隆，有可能是滅世前或滅世後，假若是滅世前，之前發生的都會變得不一樣。

Marvel隊長被視為Marvel電影宇宙未來的領軍人物，在《復仇者4》中擔當重要角色。

據悉，以上劇情簡介上周於迪士尼的股東會議中出現，日前已報導過同一會議上播放的《復仇者4》片段內容，由於是非公開影片，所以一般觀眾應該沒機會看到這絕密片段，但有參加者在社交網站上分享片段內容，令影迷興奮不已。至於接下來會否有新預告，待迪士尼公佈，唯一肯定的是導演羅素兄弟已確認完成所有後製工作，不會再作任何調整。