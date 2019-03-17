【密室逃殺】真人真事俾錢玩仲要俾人打　突擊被笠麻包袋圍毆都有

100分鐘絕無冷場，玩盡6大密室，令觀眾由頭緊張到尾的《密室逃殺》現正上映中，相信有不少觀眾都有玩過密室逃脫，但好似戲入面玩到咁危險，又會死人的《密室逃殺》最好一世都無機會遇到啦！不過原來現實中，真係有會「虐待」人的真人密室逃脫！

《密室逃殺》中Logan Miller跟Jay Ellis不時都會大打出手。（電影公司提供）

密室設計必定要折磨人

現實中，有位密室老玩家江軍，是重慶市高速路執法部門的一名執法隊員，曾是渝州監獄的一名獄警，他玩遍重慶50多家密室逃脫，通關重度高達90%，更有參與過當中8家遊戲環節的策劃設計。據知，有人玩過密室逃脫後，曾向江軍抱怨指密室的NPC打人好痛，但江軍竟笑指「那是因為你沒有見識過更虐的關卡，擊打需要一定力度，不至於受傷，但一定要有痛感，才能在幽暗密室中製造緊迫感，才好玩，否則你們慢悠悠5個小時都通不了關。」聽起來好像也有些道理，不過有些密室設有限定時間，若然在限時之內仍未能過關，即時宣告玩家挑戰失敗，唯有離場或再接再厲，再次挑戰。

不過在《密室逃殺》失敗了就無機會可以再接再厲喇！（電影公司提供）

其後，江軍更有提出密室的設計理念必定是折磨人，而且是要全方位折磨，從圖形、色彩、記憶、知識儲備、邏輯、操作、團隊合作等各個方面對玩家進行精神和身體上的折磨，要他們完成一關，才能觸發進入下個關卡。聽起上來根本就跟《密室逃殺》一樣無誤，差別應該只在於不會發生命案吧。

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應該無咁恐怖嘅！（網上圖片）

在他設計的其中一個密室取材自諜戰電影《風聲》，問到當中會不會有嚴刑拷打時，他有些遲疑回答：「呃……有輕虐吧，重了玩家可是會發怒的。」不過曾經有玩過他的密室逃脫的人提出「要是玩家人數多，NPC也會增加人數，有些場景甚至會把你裝進麻包袋裡抬走、按在地上錘擊或使用上鐵鏈捆綁等等的折磨。」真係細膽小小都會嚇餐飽！當然不排除現實中會有像Danny（Nik Dodani飾演）一樣的人，不斷追求破解密室，從中獲得成就感，不過敢唔敢玩，就真係全憑個人意志喇！

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《密室逃殺》預告片