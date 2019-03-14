【哈利波特】骨關節炎要輪椅代步　海格：望手術後能像精靈般跳躍

《哈利波特》（Harry Potter）系列電影自2001年上映至今，一直是不少影迷的最愛。除了戲中多位童星，如「哈利波特」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、「榮恩」路拔格連（Rupert Grint）、「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）等紅遍全球外，其他演員如飾演石內卜的Alan Rickman及海格（Rubeus Hagrid）的Robbie Coltrane也成為不少影迷的喜愛。可惜的是，前者在2016年因癌症病逝，令全球影迷非常痛心；而後者近日被外國傳媒首次拍到他要以輪椅代步，而消息傳出後，隨即引起不少影迷的關注。

Robbie Coltrane飾演的海格（左）因巨人形象深入民心，又時常幫助哈利波特（右），自然成為影迷最愛之一。（劇照）

事源是有英國傳媒在當地時間週一晚上，首次拍到這位深受影迷喜愛的演員Robbie Coltran以輪椅代步，據外國傳媒《太陽報》（The Sun）指出「Robbie Coltrane多年來一直飽受痛苦煎熬，而膝蓋的勞損也不斷惡化。」這令他在沒有輔助工具下難以行走，目前他需要以輪椅代步，並正在美國等待進行手術，從而修復他的關節。其實Robbie Coltrane在被診斷患有骨關節炎後，他曾在2016年英國劇集《National Treasure》以拐杖「造型」登場。

「海格」Robbie Coltrane早前出席奧蘭多環球影城的Hagrid’s Magical Creatures Motorbike ride開幕儀式。（Unofficial: Robbie Coltrane Facebook 圖片）

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其中一個膝蓋已完全沒有軟骨

雖然受傷患困擾，但他在美國待醫期間，仍然出席了奧蘭多環球影城的Hagrid’s Magical Creatures Motorbike ride開幕儀式。外間看到他樂觀面對，但有消息人士稱：「這傷患對他來說是非常沮喪，他真的希望在手術後可以重新站起來。」而Robbie Coltrane出席哈行波特樂園開幕活動時承認：「目前需要一個新的膝蓋。」談到這個狀況，他指出：「我整天都感到非常疼痛。」，並表示他其中一個膝蓋已完全沒有軟骨：「進行了外科手術後，它完全瓦解，並告訴我這是骨關節炎。所以大家目到我早前為何蹣跚而行，就是這原因。」他笑言，當接受手術後，他就會像精靈般一樣跳躍。

Robbie Coltrane入行逾40年，《哈利波特》系列電影中的「海格」是不少人心中的最愛角色之一。（劇照）

68歲的Robbie Coltrane是一位蘇格蘭演員兼作家，他入行逾40年，參演作品多達50套。當中他最為影迷熟悉的角色，必定是在《哈利波特》系列電影中飾演 海格及在《007》系列電影中飾演alentin Dmitrovich Zukovsky。前者因巨人形象而深入民心；而後者則是前蘇聯特工，對占士邦恨之入骨。希望「海格」Robbie Coltrane能盡快康復。