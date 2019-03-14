【密室逃殺】玩命遊戲失手即時死亡　解密方式令人置身打機一樣

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近年內密室逃脫遊戲十分受歡迎，網上遊戲已經滿足不同大家，很多地方都有推出真人密室逃脫遊戲，而不少電視台也借此來製成綜藝節目，看心意的偶像如何鬥智鬥力突破難關。今個星期同樣有一套低成本製作的真人版《密室逃殺》（Escape Room）電影上畫，可謂是票房黑馬，全球勁收逾1.15億美元！

泰勒羅素手中的正方形體正事《密室逃殺》的入場劵。（電影公司提供）

《夜魔俠》德博拉安霍爾今次都有份演出。（電影公司提供）

《密室逃殺》總共有6間密室，由6個素未謀面的陌生人意外地組隊參加，當中包括《太空迷航》泰勒羅素（Taylor Russell）、《夜魔俠》德博拉安霍爾（Deborah Ann Woll）、《抱抱我的初戀》盧根利文（Logan Miller）等人，他們要在限時內逃出多個超高科技密室，要是時限到了就會喪命，以下為大家介紹6間密室！唔知你又會覺得邊間最難捱呢？

點擊睇逐個睇6大密室機關

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《密室逃殺》預告片

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