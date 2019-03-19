【蘇格蘭女王】瑪歌羅比演活一代「童貞王后」　為政事終身不嫁

新片《蘇格蘭女王：爭名奪后》（Josie Rourke）以蘇格蘭女王Mary Stuart與英國女王伊利沙伯一世的故事為骨幹，描述兩名肩負起整個國家的女子，在愛情與權力上的鬥爭，捨棄自我淪為政治的犧牲品。 伊利沙伯一世被封為「童貞女王」，全因她一生人未曾出嫁，自25歲登上王位後，便醉心於國事，就算面對眾多追求者都不為所動，成為歷史上最有名的「剩女」。

瑪歌羅比扮演伊利沙伯一世備受讚賞，獲得「英國奧斯卡」BAFTA最佳女配角提名。

伊利沙伯一世是都鐸王朝最後一位君主，為亨利八世與第二任妻子Anne Boleyn的女兒。伊利沙伯未滿3歲時，母親遭父親處死，並宣佈這段婚姻無效，連帶伊利沙伯亦遭褫奪王室稱號，變成私生女。由於同父異母的弟弟愛德華亦世及姊姊瑪麗一世先後去世，輾轉多年伊利沙伯還是當上英格蘭女王。

有指伊利沙伯一世老年時因食太多糖而甩晒全部牙。

伊利沙伯是英國史上唯一不婚的女王，所以有「童貞女王」」之稱，亦是最受歡迎的英國君主。她於1559年1月正式加冕為王，在位期間打敗了西班牙的無敵艦隊，令英國步向成為海上第一強國，並以強硬又謹慎的手段操控政治、經濟、宗教及外交，在其45年管治下，令英國成為歐洲最強大國家之一，史上稱為「黃金時代」。

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《蘇格蘭女王：爭名奪后》中，未有太多著墨於伊利沙伯的事跡，但花了不少篇幅在她的感情生活上。據悉當年伊利沙伯追求者眾，但她都不為所動，更曾揚言：「我只可能有一個丈夫，那就是英格蘭」，有指父親賜死母親，令伊利沙伯對婚姻失去信心，加上無論下嫁英國人還是外國人，都對國家構成威脅，因此寧願「不愛美男愛江山」，至69歲離世時，伊利沙伯都是孤獨終老。

歷史上伊利沙伯一世與Mary Stuart從未見面，但電影為二人安排一場對談戲，更顯劇情張力。

雖然畢生沒有找到另一半，但伊利沙伯仍有不少興趣，當中最心愛的是珠寶及衣服，有指她的王冠鑲上逾3000顆寶石，價值無法估計，而她死時留下的衣服多達2000多套，幾乎每日都要換上新衣服，而身體各部分都會別上不同珠寶，由頭到腳都十分華麗，而在《蘇格蘭女王：爭名奪后》中，兩位女主角的造型都十分講究，大家入場時不妨多加留意。