【閃亮人生】健全人士演癱瘓角色竟惹爭議　條界線到底在哪？

《閃亮人生》（The Upside）講述兩位男主角跨越種族及階級出身，建立動人友誼的故事，感動人心，月頭在美國上映時更力壓大熱超級英雄電影《水行俠》（Aquaman），成為當週美國開畫票房冠軍。 不過，近日就有批評指影視作品中的殘疾角色往往挑選健全人飾演，剝削了殘疾人士的演出機會，戲中主演癱瘓富翁的男主角拜仁鈞士頓（Bryan Cranston）就直言，「演員的工作就是扮演另一個人物」，認為自己的演出並無不妥。」

《閃亮人生》改編自同名法國賣座電影《閃亮人生》（The Intouchables），原裝版當年風靡全球。（劇照）

影迷看到戲名《閃亮人生》可能會覺得熟口熟面，其實電影是改編自同名法國賣座電影《閃亮人生》（The Intouchables），原裝版當年風靡全球，收獲逾33億港元票房。電影取材於一名法國富翁的親身經歷，今次由導演尼爾比格（Neil Burger）操刀的英語版《閃亮人生》，發掘更多電影角色原型的真實故事。電影由金像提名影帝拜仁鈞士頓（Bryan Cranston）化身癱瘓富翁，夥拍諧星奇雲哈特（Kevin Hart）扮演失業更生人士，加上金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）飾演私人助理。

拜仁鈞士頓主演癱瘓富翁的男主角，與肌智同學會》（Central Intelligence）幽默諧星奇雲哈特（Kevin Hart）擦出不少爆笑火花。（劇照）

故事講述剛獲得假釋的阿豆（奇雲哈特飾）因應法庭要求四處找工作，但有案底的他處處踫壁，誤打誤撞之下竟跑到超級豪宅，應徵四肢癱瘓富翁菲臘（拜仁鈞士頓 飾）的私家看護。面試時阿豆完全不管自己的出身與菲臘差天共地，更無視他的殘障，反而令菲臘欣賞他的真性情。儘管私人助理伊芳（妮歌潔曼 飾）大力反對，菲臘仍堅持聘請毫無看護經驗的阿豆貼身照顧自己。二人皆處於人生低谷，出身及經歷截然不同，共處一室卻火花四濺，不時抵死互窒！然而，阿豆的樂觀率性，感染了菲臘，菲臘的見識及智慧，也成為了阿豆自我提昇的動力。兩人透過互相影響，建立起動人友誼。

為了《閃亮人生》這次的角色，拜仁鈞士頓做足功課學習使用電動輪椅。（劇照）

由健全人去飾演殘疾角色受到批評

電影提及美國種族及階級問題，但這部友情勵志喜劇《閃亮人生》（The Upside），近期卻面對一些輿論，被批評為何殘疾角色，要挑選健全人去飾演，剝削了殘疾人士的演出機會。而在戲裡飾演癱瘓富翁的男主角的拜仁鈞士頓（Bryan Cranston）亦開腔回應，重申「演員的工作就是扮演另一個人物」，認為自己的演出並無不妥。 拜仁鈞士頓又表示自己也贊成應給予弱勢群體同等的機會，但這次出演乃基於「商業決定」，形容自己的處境左右為難。

這部勵志喜劇除了戲中內容惹笑，主演的拜仁鈞士頓亦大爆拍攝過程一樣充滿笑聲，《閃亮人生》將於4月4日在香港上映。（劇照）

為角色做足功課學習用電動輪椅

面對這些批評，拜仁鈞士頓也質疑到底當中的界線是如何？反問自己本身是異性戀及富有的人，「是否代表我不能演窮人、不能演同性戀者？」其實拜仁鈞士頓為了這次的角色做足功課，於電影開拍前就預先在家裡練習如何操控戲裡使用的電動輪椅，並向專業人士多番請教癱瘓病人的動作及姿勢，確保能於鏡頭前真實地呈現出殘疾人士的神態。到了真正拍攝時，他已經能單靠移動頭頸，去撥弄輪椅上的迷你操控桿，活動自如地控制輪椅，連工作人員都大讚他的「駕駛技術」了得。為了進一步揣摩角色複雜的內心世界，他還探訪了角色真實原型法國富翁菲利普迪博戈（Philippe Pozzo di Borgo）及另外幾名癱瘓病人。演員為了演繹好一個角色，的確花了不少時間，對表演一絲不苟，才能在銀幕上展露真摯動人的情感。《閃亮人生》將於4月4日在香港上映。