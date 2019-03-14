【Conjuring 3】史上最荒謬裁決！　殺人犯稱鬼上身竟成功脫罪

「詭屋驚凶實錄宇宙」（The Conjuring Universe）系列的最新作品《詭屋驚凶實錄3》（The Conjuring 3）預計將於今年夏天展開拍攝。本片將會由米高查費斯（Michael Chaves）負責執導，而這位導演最近亦執導《哭泣的女詭》（The Curse of La Llorona）。至於前兩部《詭屋驚凶實錄》電影的導演溫子仁（James Wan）則將會成為這部全新續集的監製。

《詭屋驚凶實錄》系列的劇情主要聚焦在華倫夫婦（Ed and Lorraine Warren）所調查過的真實超自然事件上，而《詭屋驚凶實錄3》則將會講述一段惡魔附身被當成法律辯護的兇殺案。

由柏德烈韋遜（Patrick Wilson）與韋娜法米加（Vera Farmiga）飾演的華倫夫婦。（《詭屋驚凶實錄2》劇照）

自從在2013年首度推出以來，《詭屋驚凶實錄》系列也延伸出多部外傳作品，從2014年的惡魔附身娃娃《詭娃安娜貝爾》（Annabelle）開始，雖然該片在評價上並沒有太出色的成績，但依然帶來了不錯的票房表現。而這個「詭屋驚凶實錄宇宙」在2018年所推出的《詭修女》（The Nun）也有着類似的結果。然而，2017年的《詭娃安娜貝爾：造孽》（Annabelle: Creation）則帶來了相當驚人的成果，而《詭娃安娜貝爾3》也預計會在今年7月3日正式上映。溫子仁曾經表示過《詭娃安娜貝爾3》的風格將會更加貼近《詭屋驚凶實錄》本傳系列，所以期待看到華倫夫婦再度出擊的粉絲們可以先期待這部續集，而《詭屋驚凶實錄3》則將會在幾個月後正式開拍。

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+ 4 + 3 + 2

華倫夫婦再度出擊

根據DiscussingFilm網站所提供的最新消息，《詭屋驚凶實錄3》將會在今年夏天正式開拍，報導也指出詳細的拍攝會在今年6月3日於亞特蘭大展開。由柏德烈韋遜（Patrick Wilson）與韋娜法米加（Vera Farmiga）飾演的華倫夫婦亦將會於這部續集中再度回歸。

雖然目前官方尚未公開《詭屋驚凶實錄3》的主要劇情簡介，但主要將會圍繞在「Arne Cheyenne Johnson」的案件上，也就是自稱遭到惡魔附身後殺人的真實事件。

「Arne Cheyenne Johnson」案亦稱為「 Devil Made Me Do It Case」。（Youtube）

《詭屋驚凶實錄3》將為系列三部曲畫下句號

即使前兩部電影都為華納兄弟帶來了不少收益，但《詭屋驚凶實錄3》似乎依然會為這個原本就計畫好的三部曲畫下句號。就算《詭屋驚凶實錄3》真的結束了華倫夫婦的故事，也不一定代表這個系列之後不會繼續推出新的作品。目前距離觀眾們上一次看到華倫夫婦在電影中登場已經是3年前的事了，如果在他們回歸之後有帶來相當強大的票房收益的話，那麼在接下來的系列電影中勢必也能看到更多關於他們調查過的事件搬上大銀幕。

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+ 10 + 9 + 8

雖然荷李活電影圈中早已充滿了各種處理超自然事件類型的電影，但《詭屋驚凶實錄》系列絕對是一部鶴立雞群的電影，往往都能帶來正面的評價，以及相當穩固的票房收益；再加上強大的粉絲群，《詭屋驚凶實錄》正傳系列的兩部作品也常常被視為是近年來最令人印象深刻的超自然恐怖電影。觀眾們將在不久之後與華倫夫婦再度團聚，並體驗這場可能是最後一次的恐怖事件。

《詭屋驚凶實錄3》目前尚未公開上映日期。

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