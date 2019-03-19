《Marvel隊長》原結局曝光！　編劇：舊劇本有啲唔合理

2019年Marvel第一套超級英雄電影《Marvel隊長》（Captain Marvel）上映進入第3周，票房直線上升，成為Marvel工作室的另一部熱門強作。這部全新的漫畫改編電影，探索了粉絲們在Marvel電影宇宙（MCU）中未曾見過的時期，同時也為Carol Danvers今後於MCU中的未來鋪路。《Marvel隊長》結尾收的令人相當樂觀，給了她一個相當明確的目標，但關於本片的結局設計，並非一直都是你所看到的「這樣」。

曾為《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）、《黑豹》（Black Panther）等Marvel作品撰寫劇本的本片編劇Debbie Berman，最近接受媒體訪問時表示，導演Anna Boden以及Ryan Fleck對於《Marvel隊長》的結局，原本有着截然不同的安排。

《Marvel隊長》原本的結局與大家在戲院看到的有點不同。（劇照）

以下含部分《Marvel隊長》的劇透內容

《Marvel隊長》編劇：原本的結局並非如此

Debbie Berman向外媒Entertainment Tonight表示：「我的確曾暗示過這部電影的結局經過了一些修改。原本的結局中，Carol Danvers獨自飛向宇宙，但我認為那樣有點不太合理。她到底要去哪裡？她之後都在做些甚麼？感覺我們真的需要一種更強的視覺衝擊，為她的離開賦予一種更加明確的理由，解釋她為何會那麼多年都不見身影。」

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Debbie Berman補充：「所以我們加入了泰勞（Talos）和他的家人在太空船中等待她，讓他們一同飛離地球的設定。這給了她更多的目標感，而讓她與一群她所關心的朋友們一同離開，也能讓她選擇放下在地球上找到的新生活更有說服力，也給予了她一個更加明確的任務。這也為她在本片最後一刻帶來了一種共鳴以及告一段落的感受。」

斯克魯爾族首腦泰勞由Ben Mendelsohn扮演。（劇照）

飛向宇宙，浩瀚無限

在本片最後Marvel隊長得知了詭族（Kree）的陰謀，以及他們打算要徹底剷除斯克魯爾族（Skrull）的真正目的，所以她改變了自己的陣營，並決心協助斯克魯爾族在宇宙中尋找新的世界。

如果Carol Danvers在電影最後真的獨自飛向宇宙，那這段結尾便會失去某種重要性，但看到她與殘存的斯克魯爾族一起同行，這能給她一個能夠持續向前的明確目標。Debbie Berman在劇本上的這個調整，絕對徹底改變了這部電影，並且也成功為之後的續集埋下伏筆。

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