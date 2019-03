【Marvel隊長】網傳Nick Fury真身係Skrull　官方概念圖間接承認

自從《Marvel隊長》(Captain Marvel)上映後,不少影迷陸續在戲中尋找線索,務求把Marvel Studio之前的20部作品連上關係。而日前終於又有新發展,有影迷指出,由森姆積遜(Samuel L. Jackson)所飾演的神盾局特工Nick Fury的身份殊不簡單,他並非單純是復仇者聯盟計劃的創始人,究竟他還隱藏了什麼秘密呢?

有網友指出,Nick Fury在《復仇者聯盟2:奧創紀元》時的身份或者是斯克魯爾族人。(劇照)

《Marvel隊長》的故事發生在1995年,觀眾在戲中仍然可以見到一個年輕及未單眼版的Nick Fury,最終他與Carol Danvers經過重重難關後,遂開始建立以超級英雄保護人類的復仇者聯盟計劃。可是有網民指出,在《Marvel隊長》中有四名斯克魯爾族人抵達地球,其中一人之後就再沒有提及。於是有網民或受斯克魯爾族(Skrull)變形人的概念影響,指出《Marvel隊長》中的Nick Fury或者是斯克魯爾族人。

網友指出Nick Fury是Skrull ,是因為他在《復仇者聯盟2:奧創紀元》竟然吃下切成三角形的多士。(網上擷圖)

在《Marvel隊長》中,有四名斯克魯爾族人抵達地球,但有指之後其中一人就從此沒有提及。(劇照)

然而擁有「鷹眼」及過目不忘的網友解釋指出,翻查資料發現Nick Fury在《復仇者聯盟2:奧創紀元》中說服鷹眼加入復仇者聯盟時,手上竟拿起切成三角形的多士。但是在《Marvel隊長》中,Carol Danvers/Vers曾要求Nick Fury解釋他不是斯克魯爾族人,於是他回答她時表示他不能吃對角線切割的多士。這理論瞬間成為討論重點,有網友立刻重新觀看一次,並指出,他吃該多士時是撕下一細塊吃,並不是三角形的,所以這與他在《Marvel隊長》中所提出的說法一置。

就是《復仇者聯盟2:奧創紀元》這一幕,難道揭示了這個Nick Fury是Skrull?(劇照)

其實這並不是首次有網友提出Nick Fury可能是是斯克魯爾族人假扮。當時有網友貼出一本名為《Captain Marvel: The Art of the Movie》的官方特輯,其中一副概念圖竟詳細描述了斯克魯爾族人如何變成Nick Fury。雖然在戲中沒有出現這一幕,但是由於Marvel Studio不時在不同作品埋下線索,如在《鐵甲奇俠2》(Iron Man 2)時暗中埋下瓦干達的伏線等。雖然目前沒有得到任何官方證實,然而這個不吃三角形多士的理論,或者Marvel Studio是用作加深Nick Fury在日後Marvel電影中的作用。

在《Captain Marvel: The Art of the Movie》中,詳細描述Skrull如何變身成Nick Fury。(網上擷圖)