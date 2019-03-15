【Marvel隊長】網傳Nick Fury真身係Skrull　官方概念圖間接承認

自從《Marvel隊長》（Captain Marvel）上映後，不少影迷陸續在戲中尋找線索，務求把Marvel Studio之前的20部作品連上關係。而日前終於又有新發展，有影迷指出，由森姆積遜（Samuel L. Jackson）所飾演的神盾局特工Nick Fury的身份殊不簡單，他並非單純是復仇者聯盟計劃的創始人，究竟他還隱藏了什麼秘密呢？

有網友指出，Nick Fury在《復仇者聯盟2：奧創紀元》時的身份或者是斯克魯爾族人。（劇照）

《Marvel隊長》的故事發生在1995年，觀眾在戲中仍然可以見到一個年輕及未單眼版的Nick Fury，最終他與Carol Danvers經過重重難關後，遂開始建立以超級英雄保護人類的復仇者聯盟計劃。可是有網民指出，在《Marvel隊長》中有四名斯克魯爾族人抵達地球，其中一人之後就再沒有提及。於是有網民或受斯克魯爾族（Skrull）變形人的概念影響，指出《Marvel隊長》中的Nick Fury或者是斯克魯爾族人。

網友指出Nick Fury是Skrull ，是因為他在《復仇者聯盟2：奧創紀元》竟然吃下切成三角形的多士。（網上擷圖）

在《Marvel隊長》中，有四名斯克魯爾族人抵達地球，但有指之後其中一人就從此沒有提及。（劇照）

然而擁有「鷹眼」及過目不忘的網友解釋指出，翻查資料發現Nick Fury在《復仇者聯盟2：奧創紀元》中說服鷹眼加入復仇者聯盟時，手上竟拿起切成三角形的多士。但是在《Marvel隊長》中，Carol Danvers／Vers曾要求Nick Fury解釋他不是斯克魯爾族人，於是他回答她時表示他不能吃對角線切割的多士。這理論瞬間成為討論重點，有網友立刻重新觀看一次，並指出，他吃該多士時是撕下一細塊吃，並不是三角形的，所以這與他在《Marvel隊長》中所提出的說法一置。

就是《復仇者聯盟2：奧創紀元》這一幕，難道揭示了這個Nick Fury是Skrull？（劇照）

其實這並不是首次有網友提出Nick Fury可能是是斯克魯爾族人假扮。當時有網友貼出一本名為《Captain Marvel: The Art of the Movie》的官方特輯，其中一副概念圖竟詳細描述了斯克魯爾族人如何變成Nick Fury。雖然在戲中沒有出現這一幕，但是由於Marvel Studio不時在不同作品埋下線索，如在《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2）時暗中埋下瓦干達的伏線等。雖然目前沒有得到任何官方證實，然而這個不吃三角形多士的理論，或者Marvel Studio是用作加深Nick Fury在日後Marvel電影中的作用。

在《Captain Marvel: The Art of the Movie》中，詳細描述Skrull如何變身成Nick Fury。（網上擷圖）