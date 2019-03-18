【香港國際電影節】《沉默的證人》張家輝任賢齊相隔15年再合作

第43屆香港國際電影節今日在香港會議展覽中心舉行開幕典禮，場面星光熠熠，出席者包括《沉默的證人》劇組、杜琪峯、香港國際電影節大使郭富城、青年大使余香凝及游學修及來自世界各地的導演，如《燒失樂園》導演李滄東、導演賈章柯及其妻子趙濤等。 攝影：葉兆康

第43屆香港國際電影節今日隆重開幕。（葉兆康 攝）

在紅地氈上，影迷的焦點當然今屆電影節的開幕電影《沉默的證人》，導演雷尼哈林率領演員，包括張家輝、任賢齊、陳家樂、郭晉安及吳卓羲等。戲中兩位主角相隔15年後，再度聯手合作。對此，任賢齊表示今次是一次學習的機會：「因為《大事件》，我不停走，家輝不停追，對戲的機會不多。今次直接同佢面對面，學了好多東西。」

《沉默的證人》是今屆電影節的開幕電影。（葉兆康 攝）

聽到任賢齊咁大頂高帽笠落嚟，家輝都唔好意思：「唔好咁講，我都好開心今次跟小齊合作。」他續指出，在《沉默的證人》拍攝過程中，兩人加深了了解：「小齊近幾年的電影發展好多元化，我都替佢開心。」

杜琪峰都有出席電影節。（葉兆康 攝）

談到戲中有不少打鬥場面，小齊表示非常不好意思：「其實我都唔好意思，家輝喺戲入面係斯文法醫，而我們幾個匪徒輪流打佢，好似爛仔交咁。」然而，小齊續指出，由於家輝要求高，當他覺得未夠好的時候，往往就會要求來多一次，連小齊都忍不住要問「真係？」，令他自己都感到非常不好意思。

任賢齊稱拍攝時打張家輝都非常不好意思。（葉兆康 攝）

但家輝則解釋指：「因為就係知道打人𠴱個其實都好大壓力，唔係話被人打𠴱個。」他續解釋要兩人同時發揮得好，才能有好效果出現。相信戲中兩人的動作戲，將是電影其中一個重要元素。

張家輝指今次拍攝荷里活導演雷尼哈林的作品獲益良多。（葉兆康 攝）

今屆電影節開幕電影是由《虎膽龍威續集》導演雷尼哈林執導的《沉默的證人》，而曾為導演的家輝表示獲益良多：「有得著的經驗，大家的手法不同，西方文化的集慣跟東方的不同，係一個好好的交流。」