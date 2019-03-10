【香港國際電影節】《勁抽D朗插水世界波》　抽C朗水狂數葡萄牙

球星「D朗」進軍世界盃？邊一個球星啊？電影《勁抽D朗插水世界波》擺明抽C朗拿度水，講述球星「D朗」打入世界盃為國爭光，有鬆毛神犬加持，豈料射失關鍵十二碼，從此一蹶不振。 驟眼看來故事很像無厘頭，其實一部戲講盡葡萄牙面對着的各種問題。連導演都話：「這部戲對成年人來說，這是一個暗黑童話。」

電影《勁抽D朗插水世界波》，將會是第四十三屆香港國際電影節，其中一部放映的電影。（網上截圖）

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《勁抽D朗插水世界波》將會是第四十三屆香港國際電影節其中一部放映的電影。看預告見到葡萄牙演員Carloto Cotta主演的D朗，跟C朗拿度的確幾神似。故事講述球星D朗似乎有鬆毛神犬加持，球場馳騁如入無人之境，成功踢到入世界盃。怎料最後射失關鍵十二碼後，極為灰心。野心科學家乘虛而入，連雙胞胎家姐都當他是搖錢樹，黑人女同志臥底埋身，極右政權更想利用他實踐陰謀大計。但D朗腦大生草，並沒注意太多，反而念念不忘早前見過的一班海邊難民，同時朝思暮想離世父親。

電影提到球星D朗有鬆毛神犬加持，但最後都射失關鍵十二碼後。（劇照）

故事看來可能令人摸不著頭腦，但其實一網打盡葡萄牙經濟困局、新法西斯、脫歐爭論、難民問題、基因複製、雌雄同體等等，之前電影更獲康城影展國際影評人周大獎，堪稱年度奇葩。

戴上太陽眼鏡，葡萄牙演員Carloto Cotta在戲中主演球星D朗，大家又覺得跟C朗拿度有沒有幾分相似呢？（網上截圖）

電影將會在第四十三屆香港國際電影節播映，有網民笑指電影抽水，又問何解唔抽美斯水？不過，其實電影重點在反映葡萄牙的社會問題，片名叫D朗也有其道理。導演加比奧阿布蘭德和丹尼爾施密特（Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt）就話這部是科幻片、驚慄片、黑色電影和浪漫喜劇的混合體。「對成年人來說，這是一個暗黑童話。」

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然而導演都提醒大家，故事背景並非設定於很久很久以前的虛構世界，而是關乎今日世界的衝突，反映當地政治現實的瘋狂。故事就似是一對倒楣的戀人，置身在一個面對難民危機、「巴拿馬文件」揭發全球權貴逃稅，以及極右勢力崛起的時刻。就像任何出色的童話那樣，導演更希望這電影既有趣，同時又為世上正在發生的事情提供一些新鮮的觀點。