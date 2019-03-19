【神探大戰】預告曝光劉青雲延續《神探》瘋狂　阿Sa：真係癲㗎！

引頸以待，由韋家輝執編導；劉青雲、林峯、蔡卓妍主演的《神探大戰》，今日終於在《影視博覽2019》英皇電影項目巡禮活動上，公開了首條預告片。預告片延續《神探》風格，充滿血腥暴力及驚嚇場面。難怪阿Sa最後都要說一句：「你真係痴㗎！」但究竟最瘋狂的是誰呢？目前仍有待觀察，但首條預告出爐後，已經令人十分期待！

《神探大戰》首條預告今日率先登場。（葉志明 攝）

首條預告長約1分鐘，電影開宗明義指出「與怪物博鬥，小心自己變成怪物」，仿佛回應12年前《神探》中，安志杰角色「何家安」查案時愈踩愈深，終於最後犯下不可原諒的罪行。至於今次誰人最終變成怪物，則有特觀察。

林峯及蔡卓妍今日出席英皇電影項目巡禮活動。（葉志明 攝）

另外，今次《神探大戰》只得劉青雲繼續參演，其餘角色全盤轉換。然而在預告中，劉青雲的角色疑似擁有特殊能力，氣得林峯摸不著頭腦，向劉青雲怒吼：「我真係唔知道你真傻定扮顛。並大鬧他是「香港開埠以來最邪惡的犯人。」

《神探大戰》首條預告延續黑暗風格。（葉志明 攝）

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林峯為何有此說法？在預告中就閃過多個令人毛骨悚然的詞彙及畫面，當中包括，燒屍、碎屍、飛屍、烹屍。至於為何發生？有指是有人疑似讀了大字報後犯下恐怖罪行，但究竟是誰指示，就所有線索所見，似是指向劉青雲。然而看過《神探》的大家，劇情應該不是這麼單純。

莫非劉青雲在《神探大戰》中就是香港開埠以來最邪惡的罪犯？

2007年韋家輝的神級作《神探》，一直被粉絲奉為經典。（網上圖片）

「正菜妍」真係愈嚟愈正！（葉志明 攝）

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