【非分熟女】蔡卓妍拍影集　用廚房表達女性︰我煮嘢未必差過霆鋒

電影《非分熟女》，由蔡卓妍（阿Sa）、吳慷仁主演，講述女主角初期是個嗅覺、味覺、觸覺都有點障礙的女生，直至遇上吳慷仁，才令她開始品嚐到不同的味道，包括性滋味。

相集主題是《非分安分》，以廚房為主場景，帶出在這空間有不少「非分」的想法。

為配合這個主題，電影以「非分」為題，找來攝影師KAON，舉辦首個阿Sa X KAON《非分安分》攝影展，帶出一份女性在各方面的掙扎，而相片更全程在搭建的廚房中拍攝，將這個女人的聖地，性感地揭露。

公仔麵是美食又是天敵，拍攝當日有得過口癮都開心。

「煮東西都不會太差」

相集以廚房做拍攝場景，主要是跟電影內容相符，故事情節大部分時間都在廚房發生。蔡卓妍︰「這套戲美術都好靚，有少少香港懷舊感覺，所以相集都想保持這風格。」

整個廚房都是在影樓搭建出來，像真度100%。

相中阿Sa有一幕在吃公仔麵，好自然聯想到她入廚房都應該只限這款美食吧！「我通常在深宵才用廚房，吃宵夜，公仔麵太簡單吧！我好喜歡下廚的，因為我喜歡吃。通常喜歡吃的人，煮東西都不會太差，只是食物賣相沒有Chef Le Mon（謝霆鋒）這麼好吧，但味道都不會太差的。」



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