【入鐵籠．專訪】馬志威林耀聲無悔地獄特訓︰明白張家輝有幾辛苦

由馬志威、林耀聲主演的《入鐵籠》，從官方宣傳品上可以看到，兩人練出完美爆肌身材。然而，有苦自己知，兩人為了這部電影，要在個半月進行地獄式特訓，是一次毅力與耐力的考驗。雖然如此辛苦，但兩人都覺得一切是值回票價，並異口同聲：「因為型嘛！」 攝：陳順禎

馬志威與林耀聲在《入鐵籠》中飾演兩兄弟，兩人的性格南轅北轍，擦出不少火花。（劇照）

馬志威及林耀聲除了為《入鐵籠》操出鋼條身材外，還要練習綜合格鬥的技術。可是，兩人指出，原來只有一個半月時間訓練。於是在這段時間，兩人基本上的生活跟一個職業運動員無分別，「基本上一星期練足七日，每日練8-10個鐘。兩個鐘體能、兩個鐘肌肉，兩個鐘喺個鐵籠練MMA寢技、鎖技及拳擊。兩個鐘排我哋戲入面的打鬥動作，基本上完全過緊一個拳手的生活。」林耀聲指出；在旁的馬志威聽到，隨即打趣表示「又諗起個畫面」，並表示拍攝前都要做掌上壓，從而令身形更加完美。

馬志威、林耀聲為《入鐵籠》接受地獄式訓練，成功在短時間練出鋼條完美身材。

除了動作戲令他們畢生難忘外，戲中提及關於夢想的情節，同樣刺中兩人的心坎。戲中有一句對白「夢想都要食飯」，當林耀聲想成為演員時，其父母也曾對說個同一番話。聽到這話時，林耀聲指那刻心情真係好嬲，並認為父母不明白自己：「我就做畀你睇，我可以用夢想搵飯食！」如今開始有成績出現，他坦言其父母也開始放心：「你畀到成績佢睇，咁佢就放心。」他續指出，明白父母膽心是因為想他有一個穩定的生活。如今父母簡單一句「好好睇」、「我會介紹啲人睇」，已經是林耀聲最大的鼓勵。

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而林耀聲戲中好拍檔馬志威同樣有類似經歷，未有成績出現時，父母親又點會不膽心：「你話屋企人有無反對，咁當初實有少少」，然而馬志威深信，夢想是受盡幾多冷眼，失敗過幾多次，付出過幾多淚水，仍然沒有放棄：「其實堅持我覺得已經成功咗。」馬志威續表示，明白父母親都是口硬心軟，只希望他能過得安穩：「佢哋會叫我搵份正正經經的工做，但佢哋又會嚟睇，父母心態就係咁矛盾，其實佢想你好。」他續指出父母觀看他演出後，能夠說出他演得不好的地方：「佢睇咗仲講到我有咩唔好，我覺得好窩心，代表佢有認真睇，咁樣已經足夠。」

關關難過關關過，原來兩位入行成為演員前都曾遭父母反對，最後兩人憑堅持打動父母。（陳順禎 攝）

跟元秋、葛民輝合作

在《入鐵籠》演員陣容中，有兩位較資深的演習助陣，分別是葛民輝及元秋。有幸跟他們合作，兩位都認為獲益良多。「因為秋姐真係好好打，佢喺旁邊睇嘅時候，會叫你試吓咁避、咁樣跌，咁樣打會好睇啲。」林耀聲指；至於面對葛民輝，兩人都表示是一次腦筋急轉彎的大挑戰，兩人表示戲有一幕講述葛民輝推生果車時跌倒，都可以拍足廿個不同跌法。

對於能跟元秋及葛民輝合作，馬志威（後）及林耀聲（右）都表示獲益良多。（劇照）

最後，談到終極目標，林耀聲率先指希望有天能拿到影帝寶座，並指出一直視張國榮為學習對象：「佢有一句說話好深刻，一個成功的藝人，需要姣、靚、型、寸，我想朝這四大點出法；至於馬志威則視劉青雲為目標：「有機會同佢拍過兩部戲，佢係一個唔會俾到人壓力嘅演員，同青雲哥對戲係好舒服。」

馬志威及林耀聲在《入鐵籠》的付出，相信大家有目共睹。（劇照）

鳴謝

林耀聲

Makeup & Hair by Iris Sze

Top: agnès b.

馬志威

Makeup: Jenny Tziong

場地贊助：Fighting Arts Center