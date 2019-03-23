【POKÉMON神探Pikachu】打造小精靈宇宙　紅／藍版有望拍真人版

即將登場的荷李活真人版電影《POKÉMON 神探Pikachu》（Detective Pikachu），可能將會開啟自己的「寶可夢真人版電影宇宙」。這部改編自同名電玩作品的真人版電影，也是《精靈寶可夢》（Pokémon）系列首度選擇以寫實真人版登上大銀幕的作品。

雖然之前一直都有《精靈寶可夢》系列的電影推出，但幾乎都是基於同名電玩的動畫版世界觀延伸發展的。有別於本文介紹的真人電影，動畫版與原作電玩有着相當類似的視覺風格，而動畫中的小精靈在動畫中的造型也是完全參照原作電玩的設定。

電影改編自遊戲《名探偵ピカチュウ》，其中主角比卡超是個大叔偵探。（網站截圖）

無懼風險帶來改變！真人版《POKÉMON 神探Pikachu》

由於一班小精靈將在本片中與真人密切互動，其中最主要的，當然就是由賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）聲演的大叔偵探比卡超，所以本片中，製作單位努力讓小精靈「栩栩如生」的程度，達到了一個前所未見的境界。在這部帶點呆萌屬性的電影中，要讓比卡超從動畫系列的外型轉化成毛茸茸的寫實風格，這個過程的確費盡苦心。這些努力似乎也證明了片商：「Legendary Entertainment」對這個系列有着更大的願景。

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外國網站IGN在參訪《POKÉMON 神探Pikachu》片場時，訪問了製片Ali Mendes。雖然隸屬於母公司任天堂（Nintendo）的寶可夢公司，對於本片能夠成形貢獻極大，但這也是他們與「Legendary Entertainment」共享的責任。基於這個原因，IGN直問Ali Mendes《POKÉMON 神探Pikachu》是否將發展出一個屬於自己的共享宇宙，就像《鐵甲奇俠》（Iron Man）開啟了整個Marvel電影宇宙（MCU）那樣？對此，Ali Mendes回答：

《精靈寶可夢》是個非常豐富的世界，你能以各式各樣的方法進入其中。我們正試圖要將第一部電影做到最好，而若一切順利，我們會再看看接下來該往哪個方向前進──但可以確定的是，這部作品絕對充滿了各種機會。 Ali Mendes

這些神奇的寶貝，擁有無限的機會

Ali Mendes的聲明很明顯地，並沒有直接證實《POKÉMON 神探Pikachu》屬於一個「更加龐大的宇宙」，但至少暗示了關於《精靈寶可夢》電影宇宙發展的可能性。由於許多片商在看到MCU的空前成功之後，紛紛投入發展自家共通電影宇宙的計畫，《精靈寶可夢》系列以及《POKÉMON 神探Pikachu》作品本身皆以具備發展出電影共通世界的潛力，因此這次的荷李活真人版電影《POKÉMON 神探Pikachu》，的確容易成為發展一系列故事和電影宇宙的第一步。

《POKÉMON 神探Pikachu》中的比卡超由「死侍」賴恩雷諾士聲演。（Youtube截圖）

在目前公開的所有《POKÉMON 神探Pikachu》電影預告片中，都能看到大量的彩蛋，以及許多更加龐大世界的暗示：寶可夢出現在《POKÉMON 神探Pikachu》世界中的各個角落，從海報到餐廳招牌都暗示了真人版《POKÉMON 神探Pikachu》所發生的世界，除了電影本身的劇情之外，似乎也應存在着更加豐富的故事。

而本片故事着重在大叔比卡超與他的人類夥伴：Tim Goodman一同踏上尋父之旅。真人版《POKÉMON 神探Pikachu》電影世界中所充滿的活力，的確讓這部電影看起來更加寫實且引人入勝。然而，這個世界也將自然而然地，延伸出發生在比卡超以及Tim Goodman之外的更多故事。

比卡超與牠的人類夥伴Tim Goodman。（《POKÉMON 神探Pikachu》劇照）

真人版《精靈寶可夢 紅·綠》不只是傳聞？

而Ali Mendes的回應，也讓某個關於《精靈寶可夢 紅·藍》（Pokemon: Red and Blue）正在籌備真人電影版的傳聞可信度更高了。這個未證實的傳聞中提到，電影將改編自《精靈寶可夢》電玩版本的最初兩部作品，並將與真人版《POKÉMON 神探Pikachu》電影共享同個世界觀。

《精靈寶可夢》系列過去就已多次重製或提及《精靈寶可夢 紅·藍》的故事，而最近一款發行在 Nintendo Switch 遊戲主機上的電玩作品《精靈寶可夢Let's Go！皮卡丘／伊布》（Pokemon Let’s Go Pikachu / Eevee）也是其中之一。

任天堂旗下的經典遊戲《精靈寶可夢 紅版》《精靈寶可夢 藍版》。（網上圖片）

寶可夢系列一直有着相當紮實的故事要素，但以目前來說，一切電影計畫似乎都要看這次的荷李活真人版《POKÉMON 神探Pikachu》，最終是否能夠在票房上有所斬獲，如果成功的話，這一切傳聞化為真實也不是一件甚麼令人意外的事了。

《POKÉMON 神探Pikachu》將於5月9日上映。

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】

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