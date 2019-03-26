【我們．異】結局分析！媽媽係好人定壞人？片尾囝囝戴面具藏玄機

佐敦比爾（Jordan Peele）繼《訪．嚇》（Get Out）之後的全新力作《我們．異》（Us），女主角由奧斯卡「最佳女配角」得主雷碧達尼安高（Lupita Nyong’o）所飾演。佐敦比爾的作品不只是一部驚悚片，電影中還有埋下許多意喻及細節，相信很多觀眾看完一定對結局有許多疑惑，讓我們來看看以下的結局解釋是否解決了你心中的疑問呢？

《我們．異》由《黑豹》女星雷碧達尼安高主演。（《我們．異》海報）

以下內容涉及本片劇情細節，請斟酌閱讀。

透過結局串起整部電影劇情

電影最後由雷碧達尼安高飾演的Adelaide，為了拯救兒子Jason而不得不進入宛如地獄般的地下道，與分身經過一場激烈的纏鬥後，總算安全的帶回Jason，但在車子內，我們可以發現Jason看Adelaide的眼神，似乎帶着點遲疑。導演最後安排的大逆轉：其實Adelaide並不是開頭迷路的小女孩，而是當初活在地下道的分身，當初的迷路讓『真的』Adelaide被囚禁在不見天日的地下道，而從被銬在床上那一刻，她們的命運也開始大不同。

左邊的小女孩才是當初活在地下道的分身。（《我們．異》劇照）

作為驚人的逆轉，也讓觀眾意識到：為甚麼當初Adelaide會如此害怕聖克魯茲（Santa Cruz）的海灘樂園，原來是因為那裏是她好不容易逃脫離開的地方；也能說明為甚麼她知道車道上的「他們」想要甚麼；而又為甚麼只有她的分身可以擺脫悲劇，成為地下分身們的領導者。這也解釋了她為甚麼當時迷路被家人找回後變得不能開口說話，也說明了她停止跳舞的原因，因為跳舞讓她感受到威脅的步步逼近，而那場表演也讓真正的Adelaide覺醒，並開始策劃一場如當年看見〝Hands Across America〞公益行動的革命。

1986年的〝Hands Across America〞公益行動，以幫助窮人脫貧為號召，近七百萬美國人高唱着歌，從美國西岸手牽着手連成一線至東岸，壯觀非凡。但最後募捐到的總金額卻與壯觀聲勢不成正比，佐敦比爾曾表示這個事件讓當時7歲的他印象深刻，因此電影以此事件作為串連，用來諷刺當時美國集體自我感覺良好的假象。

也許佐敦比爾眼中的〝Hands Across America〞，就如《我們．異》中一大班紅衣人手牽手圍成圈一樣詭異又荒唐。（Youtube截圖）

我們對「好」與「壞」的定義

Adelaide的老公Gabe問說：「你們到底是誰？」

Adelaide的分身如此回答：「我們是美國人。」

這段對話在揭露結局後，變得意味深長。事實上，我們認為的「他們」正是「我們」，我們所認為的「好人」以及「壞人」被重新顛覆後，好壞界線逐漸模糊。而一直以來我們對他者、外來者所抱持的抗拒以及恐慌，這些負面情緒才是造成群體分裂的主因，如同導演所說：

我們是自己最大的敵人。 佐敦比爾

《我們．異》導演佐敦比爾。（拍攝花絮）

而電影裏的分身每個人都穿着象徵囚犯的紅色套裝，且拿着一把金色大鉸剪，希望能藉由屠殺來取代本尊，惡意滿滿的背後藏着的卻是他們對毫無選擇的命運的無奈，沒有任何奢華物質、沒有理所當然享有的權利，但美國人卻無視這些人的困境，因此當他們的絕望化為憤怒，也就掀起了一場腥風血雨。

一班身穿紅衣的分身們令人毛骨悚然。（《我們．異》劇照）

這種「暴力式的屠殺」正是佐敦比爾的勸世寓言，當美國貧富差距逐漸擴大後，會發生甚麼事情？總之，絕不可能透過和平的方式來解決。電影裏的心理醫生認為小時候的Adelaide之所以不說話，可能患上了創傷後症候群，但她的爸爸卻說：「她又不是去越南。」但其實某種程度上，她是。

Adelaide小時候之所以不說話的原因竟然是……（《我們．異》劇照）

越戰期間，美國向越南投下超過八百萬頓炸藥，造成越南人大量傷亡，但美國自己也損失慘重，不只耗資四千多億美元，還造成經濟蕭條，人民心靈層面的創傷也難以言喻。戰爭所造成的貧窮現象，等同創造了這些不斷被社會邊緣化的「分身」。

而曾經活在地獄裏的Adelaide，抓住屬於她的機會，用強硬的手段奪走了不屬於她的人生，我們無法從單一事件來斷論她究竟是好人還是壞人？就像片尾獲救後的Jason在車上最後決定戴上面具、放棄其他念頭，只單純享受媽媽的溫暖。

結局中兒子戴面具的舉動暗藏玄機。（《我們．異》劇照）

然而這種方式，也暗示着我們作為獨立個體或是群體面對問題的視而不見，讓觀眾一再回到導演想拋出的問題：

真正的怪物到底是誰？ 佐敦比爾

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