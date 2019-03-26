【我們．異】入場前必睇！　佐敦比爾窺探人類原始恐懼：分身靈

佐敦比爾（Jordan Peele）完美結合自己的喜劇背景與他對驚悚電影的熱愛，2017年以長片處女作《訪．嚇》（Get Out）一鳴驚人，隨後他自己創立的「Monkeypaw Productions」也展開多項新計劃，其中他執導的第2部電影《我們．異》（Us）也成為今年度恐怖片迷放入必看清單的高期待之作。而佐敦比爾過去也多次強調雖然是以黑人家庭為主角，本次卻是與種族無關的議題，究竟《我們．異》有哪些值得令人期待的看點，又有哪些特別之處？

面具、怪物、超自然元素 與《訪．嚇》截然不同的恐怖體驗

雖然同樣充滿尖銳諷刺的笑點與驚悚元素，佐敦比爾認為《我們．異》是一部更加紮實的恐怖片，加入了面具、怪物、超自然元素。而正如當年的《訪．嚇》受到恐怖片《魔鬼怪嬰》（Rosemary's Baby）、《活死人之夜》（Night of the Living Dead）、《超完美嬌妻》（The Stepford Wives）、《奪命狂呼》（Scream）等他自己的愛片影響。這次描繪居家入侵的題材除了讓人直覺聯想到《Them》或是《只殺陌生人》（The Strangers），此外《Dead Again》中失憶的女子面對心魔的元素也能在本片中看見；一家人的快樂出遊逐漸走向失控、幸福的小屋被外來者入侵則有些《閃靈》（The Shining）和《你玩得起，你玩唔起》（Funny Games）的影子。

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不過《我們．異》雖然有更高的製作預算和更豐富的驚悚元素，本片要探索的面相卻更廣，娛樂程度或許在大眾眼中較低。同樣暗藏鋪天蓋地的彩蛋與一絲絲默默埋下的線索，結尾大轉折不像《訪．嚇》讓人鬆一口氣，而是引人反思本片看似荒謬的主題下暗藏的嚴肅訊息，甚至令你忍不住打冷震。

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準備好被雷碧達尼安高嚇死

金獎得主雷碧達尼安高在《黑豹》（Black Panther）後再度與耶魯同窗溫斯頓杜克（Winston Duke）合作，本次飾演夫妻，而不同於杜克在片中得以當負責搞笑的醜角，她是整部電影劇情的推動者，必須詮釋出女主角的心靈陰影，以及分身的黑暗，其表演佔全片非常重要的份量。為了讓她準備好這角色佐敦比爾還要求她先看過《鳥》（The Birds）、《閃靈》（The Shining）、《姊魅情深》（A Tale of Two Sisters）、《The Babadook》和《鬼上你的床》（It Follows）等作品，結果雷碧達尼安高近乎精神分裂的演出也非常讓人驚豔，詭譎中帶有絕望與令人心酸的對白，讓觀眾就算在極度荒謬的劇情走向中也無法出戲，獻上絕對值得進攻獎季的一流水準演出。

雷碧達尼安高於《我們．異》中演技大爆發。（劇照）

我就是想看到黑人家庭去海灘玩，然後買艘遊艇不行嗎？可惡！ 佐敦比爾

誰說以黑人家庭為主角講的就一定是關於種族議題的故事？佐敦比爾表示這次故事想探討的大概能分為兩種層面：一是我們對於分身存在的恐懼；二是美國人富裕生活下隱藏的黑暗面，抽象的概念拍成電影，片中詭異的情節就這樣誕生的。無憂無慮的生活突然被長得跟你一模一樣的人入侵，而且他要你死，為了生存我們都必須也激發出自己最殘暴的一面。

《我們．異》與種族無關但議題更廣。（劇照）

佐敦比爾表示這樣的靈感除了來自於上述我們提到的恐怖名作，他本人近期翻拍的劇集《The Twilight Zone》也給予他一些想法，1960年的某一集〈Mirror Image〉描繪分身靈（doppelgänger）的劇情深深影響了他，讓他不禁提出問題：為何這樣的題材總是能喚醒我們最深根的恐懼？為何講到分身，我們都會如此害怕？

而這樣的疑問也被完美融入《我們．異》的劇情中，加上時事與美國人現實生活中會有的自身懷疑，佐敦比爾認為這會是一部對美國人來說非常可怕的電影：「我們生活在一個講求平等的國家，然而這一切卻是殘暴屠殺而來的，一切建築在血洗過的大地之上。在這國家的基因中，有很棒的想法，也有人類能創造出最糟的東西：屠殺、強姦、奴役。所以我認為我這是在接受自己身為一個現代美國人，的確擁有特權與機會這點，同時也接納這些內疚和罪惡。」

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