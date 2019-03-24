【我們·異】10大彩蛋向80年代文化致敬　米高積遜「客串」登場

由佐敦比爾（Jordan Peele）執導的《我們·異》（Us），是繼《訪·嚇》（Get Out）後第二部他自編自導的作品。由於後者在2017年上映時大獲好評，兼為導演奪得首個奧斯卡獎項，故《我們·異》在上映前已備受注目，而今次佐敦比爾同樣沒有令大家失望。 電影並不是失驚無神嚇你一跳，而是透過配樂和氛圍，令觀眾陷入恐懼之中。如果大家是80年代流行文化及電影的粉絲，相信欣賞《我們·異》時還多了一份共鳴，因為導演在戲中向不少80s流行文化致敬。

佐敦比爾（左一）執導；Lupita Nyong'o （左二）及Winston Duke（右一）主演的《我們·異》再次令影迷陷入恐懼之中。而兩位年輕演員，Shahadi Wright Joseph（右二）及Evan Alex（左三）均表演出眾。（Getty Images）

注意！下文含劇透！

《我們·異》中除了驚嚇氣氛外，還多了一份向80年代流行文化及電影致敬的畫面。（劇照）

錄影帶先預告電影內容

《C.H.U.D.》

電影開首提及美國境內有「數千公里的地隧道」，然後境頭一轉，大家見到一個舊式電視，而電視兩邊擺放了錄影帶，其中一部錄影帶是《C.H.U.D.》，這部電影在1984年上映，講述一群住在地底的類人類，而今次《我們·異》也把這概念結合起來。

《C.H.U.D.》探討一群住在地底的類人類，而《我們·異》也把這概念結合起來。（劇照）

《The Man with Two Brains》

除了《C.H.U.D.》外，另一部在電視兩邊擺放的錄影帶是1983年上映的電影《The Man with Two Brains》，由美國著名影星Steve Martin負責主演。電影主題跟《我們·異》相似，講述一名神經外科醫生透過研究，創造出一個人同時擁有不同大腦。

《The Man with Two Brains》，只聽戲名都覺得電影主題跟《我們·異》非常相似。（劇照）

《The Lost Boys》

雖然這個名字沒有明顯提及，但是如果大家對1987年上映的經典作品《The Lost Boys》有認識，大家就會不難發現《我們·異》也有向這作品致敬。《我們·異》發生在聖塔克魯茲的海灘上，《The Lost Boys》中改稱為Santa Carla，但實際上是同一個海灘。

在電影初段，父母跟年輕的Adelaide Wilson說「在旋轉木馬上拍的那電影」就是《The Lost Boys》。而《The Lost Boys》中，性感和年輕的吸血鬼形象，影響著不少後世作品。

《The Lost Boys》當在聖塔克魯茲拍攝，而電影當時改稱為Santa Carla。（網上擷圖）

《猛鬼街》

經典恐怖電影《猛鬼街》（A Nightmare on Elm Street）也是其中一部放在電視兩邊的錄影帶，佐敦比爾也承認《我們·異》有向《猛鬼街》致敬的畫面，當中包括兒子分身Pluto臉上的燒傷痕跡，與Freddy Krueger的容貌相似。而分身那對金色手套，除了跟米高積遜經典造型設計外，啡色手套也令人聯想到Freddy Krueger的手套；而Adelaide Wilson穿過鍋爐房進入地下世界，就跟Freddy Krueger帶走受害者一樣。

《我們·異》有不少向恐怖電影致敬的畫面，《猛鬼街》這麼經典，當然有份。（劇照）

米高積遜《Thriller》

年輕的Adelaide Wilson一次跟父母到加州Santa Cruz附近的樂園玩樂時，其父親為他羸得一件印有米高積遜（Michael Jackson）《Thriller》圖案的T恤。在《Thriller》MV中，米高積遜轉變成喪屍及狼人，這與《我們·異》的主題相近，導演希望帶出人們嘗試隱藏自己「可怕」的一面，而他們手上戴著手套，也是向米高積遜的另一致敬。

米高積遜的《Thriller》這麼經典又恐怖，當然要「客串」登場。（網上擷圖）

特別多謝史提芬史匹堡

在電影開始時，Adelaide Wilson的女兒及兒子分別穿著一件印有兔子圖案及《大白鯊》（Jaws）圖案的T恤。導演佐敦比爾特別向史提芬史匹堡申請版權，希望能把這經典作品放到他的新作上，而史提芬史匹堡當然沒有拒絕。

這兩件衫的圖案隱藏了故事的背景。首先，在電影中段，大家了解到戲中他們的分身原來是以兔子為食物；而《大白鯊》講述大白鯊突如其來的追殺，不少人躲避不及被活活咬死。所以《我們·異》的故事與《大白鯊》有異曲同工之妙。

史提芬史匹堡的《大白鯊》也在《我們·異》中出現。（劇照）

談到史提芬史匹堡的《大白鯊》，不能不提再次提到電視兩邊擺放的錄影帶。其中一部是由史提芬史匹堡編劇的《龍兄虎弟》（The Goonies），電影講述一群小孩，無意間發現充滿神秘及寶藏的地下世界。這個概念與《我們·異》非常相似。而在《我們·異》的片尾鳴謝部份，見到導演也特別鳴謝了史提芬史匹堡，觀眾可以留心看看。

《我們·異》的地下世界概念與《龍兄虎弟》非常相似。（網上圖片）

經典恐怖片輪流「現身」

相信佐敦比爾在設計分身的外觀時，也花了不少心機，成功喚醒了大家對80年代經典恐怖片的恐懼。如那套工作服，大家不難想到《十三號星期五》（Friday the 13th）中的面具殺人狂Jason Voorhees及《月光光心慌慌》（Halloween）中的殺人魔Michael Myers。另外，手套曾提及是向米高積遜當年的標誌性造型致敬。

《我們·異》有不少向經典恐怖片致敬的設計及畫面。（劇照）

最後《我們·異》中也有向史丹利寇比力克執導的《閃靈》致敬。相信大家難以忘懷在《閃靈》出現的一對雙胞胎，而今次佐敦比爾在《我們·異》中，同樣擺放了一對惹人討厭的雙胞胎Becca Tyler及Lindsey Tyler。

《我們·異》中也有出現雙胞胎姐妹。（劇照）

除了經典電影外，還有當年風靡一時的經典紙牌遊戲《Guess Who?》，這款遊戲曾在Adelaide Wilson家中出現，心水清的觀眾會留意到，這預告即將發生的可怕事情。這款經典遊戲，玩家必須成功配對出相同面孔，換句話說，這是一個關於配對的遊戲，就像電影主題一樣。

流行遊戲「Guess Who?」也被導演用作暗示《我們·異》的主題。（劇照）