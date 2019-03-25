【三夫‧專訪】拍床戲最驚巴士？　曾美慧孜獨有海豚音塑造角色

陳果執導新作《三夫》為「妓女三部曲」的最終章，去年在東京電影節登場時，大量又瘋狂的情慾場面成為賣點，戲中出動鱔魚、金魚同木瓜，配合一妻多夫、賣淫及亂淪等設定，是否愛好重口味的你，或許都會好奇想入場一戰。 女主角曾美慧孜將殘障性癮角色演繹得淋漓盡致，整個演出幾乎沒一句完整對白，靠的是肢體語言、表情及眼神，還有令人嘖嘖稱奇的「海豚音叫床」。 攝影：陳順禎、葉志明

曾美慧孜說，拍攝期間能夠完成當天工作，沒有抽離角色，就算得上「活下來」。

「電影裡面的一些場景，單純的就覺得很美，特別想去演」，十幾年前曾美慧孜（小美）與陳果有過一面之緣，成為開拍《三夫》的契機，她說到開工第一天才真正看到劇本，無論劇情有幾重口味、角色要她有多大犧牲，小美笑著說：「已經來不及了」。

「小妹」是個更像動物的角色，曾美慧孜拍攝時把自己封閉，才能成就這次演出。

戲中「小妹」是個不似人形的人形，對生活的認知只有進食與做愛，其他時間都是渾渾噩噩，就算在她身上出現跟父親亂倫產子、被安排賣淫，還有3位奇貌不揚的老公等不堪入目的劇情，在「小妹」的世界裡都是一片平靜，「其實她就是一個不知道的狀態，她不需要有太多的思考，她也沒有女人的一些局限」，這個猶如動物一般的角色，令小美每天都有想放棄的念頭。

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跟小美談拍攝點滴，她都是平靜的娓娓道來，唯獨講起「海豚音」，就見她雙眼發出光彩，笑容都特別燦爛。電影中「小妹」跟不同男人上床，高潮迭起時就會發出海豚音般的叫床聲，原來這種特別發聲是小美的天賦，「我是小時候就發現我自己，可以發這樣的聲音，就是如果說那種特別小的那種小燈泡，小孩玩的，我那樣叫它會炸掉」，更甚是尖叫聲可以穿透20層樓，晚上一大叫足以撼動整幢大廈。

這場戲在鬧市中拍攝，途人在貨車旁穿插，構成不一樣的畫面。

眾多情慾場面中，叫小編最深刻的是男、女主角身在貨車中，於大街大巷上翻雲覆雨，比起兩具肉體纏綿，駱驛不絕的路人配上晨早中環街景，更叫人震撼。陳果憶述拍攝當日，凌晨時份就在中環準備，跟演員排好戲，打工仔開始上班之時，就是Action一刻。

重溫預告大膽場面

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導演對表演要求極高，在《三夫》充分體現他口中「沒有最盡、只有更盡」的手法，但唯一這場大街情慾戲令他留手，「電影裡的狀態是早上8時半，我本來想等到9時、9時半，最多人的時候，但發覺更熱鬧的話便拍不下去，因為雙層巴士太多，每個人都有手機，站在導演立場，盡量想保護演員安全，不可以再拍下去，這是唯一忍下來的一刻」。

鳴謝場地提供：Eaton HK