【復仇者聯盟4】戲院網站流出真正片長　逾3小時成Marvel最長電影

繼《復仇者聯盟4︰終局之戰》（Avengers: Endgame）終極預告推出後，距離正式上畫日已經不足一個月，作為Marvel電影宇宙第三階段的終結，一舉一動都備受關注。早前導演不斷強調今集將會是Marvel電影片長最長的一部，今日就有外國電影網站IMDb及戲院網站MCL，公開了今集片長，不負眾望，以逾3小時的片長榮登最長的Marvel電影。

《復仇者聯盟4︰終局之戰》香港會率先在4月24日上畫。

關於片長，事前已經有不少喘測，甚至有指可能時間太長，要增設中場休息。不過根據最新公布，電影落實會長3小時2分鐘，由於是從戲院網站MCL得知，故相信已計算埋播放片尾彩蛋時間。

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在IMDb網站顯示，《復仇者聯盟4》片長是3小時2分鐘。（網上圖片）

雖然片長長達3小時，但電影監製Kevin Feige就顯得滿有信心，不怕粉絲睇到坐立不安。「這是該片需要的長度，因為戲中有太多角色需要交代。有些電影長90分鐘，但感覺就如看了4小時，但有些電影長3小時，觀眾就有感只看了90分鐘。」最明顯監製有信心《復仇者聯盟4》會成為後者。

預告中見到全新戰衣，令影迷萬分期待。（影片截圖）

預告都只是舊片重溫，好想快啲有得睇正片。（影片截圖）

其實Marvel電影在片長上，向來都不會超過兩個半小時這個極限，例如上年的《復仇者聯盟3: 無限之戰》(Avengers:Infinity War)，片長就是2小時29分鐘。而其次就已經是2015年的《復仇者聯盟2: 奧創紀元》(Avengers: Age of Ultron)，長達2小時21分鐘。這次《復仇者聯盟4︰終局之戰》將成為首部超過3小時的Marvel電影作品。