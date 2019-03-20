【復仇者聯盟4】羅素兄弟終極防劇透　親證預告片入面全屬流料？

萬眾期待Marvel Studio 10週年巨獻《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers : Endgame）將於1個月後正式上映，相信最新預告片亦已被Marvel迷Loop爆，不過今日官方又有新消息指︰「其實預告片內容係假㗎！」

「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）和「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）是公認的「劇透王」。（網上圖片）

眾所周知，Marvel Studio防劇透真係落足功夫，要演員簽保密協議雖是基本，但也防不了「變型俠醫」、「蜘蛛俠」等人不小心爆響口，其後加碼在劇本上動手腳，派埋假劇本俾一眾演員，「蜘蛛仔」湯荷蘭就曾經收過洛基無死而要令到有份演出的人都估不到劇的走向。

究竟在《復仇者4》正片中，哪一幕不會出現呢？（影片截圖）

今日《復仇者聯盟4》導演羅素兄弟接受外媒Empire Magazine訪問時，公開表示如何防止劇透，他們：「在預告中，有很多不同的畫面，其實都不會用到電影之中，而對我們最重要的是保留敘事的驚喜，引用《星球大戰：帝國反擊戰》為例子，可以引起人關注但又不劇透，不少影迷的興奮。」

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難道羅素兄弟真的用CG「摔甩」超級英雄？（影片截圖）

至於問到在製作《復仇者4》預告片時，為甚麼會想到這個方法，羅素兄弟其實在去年已曾表示他們需要超越觀眾，因為觀眾已經可以單看預告片，就能推測出電影會發生甚麼事，因此會通過CG來處理大量不同的的鏡頭，讓我們能以預告片好好傳達出特定的資訊，而不只是為了電影故事。所以說預告片所出現的畫面未必跟正片有關，更未必會出現在正片當中，目的只是為了防劇透！

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變型俠醫又去了哪裡呢？（網上圖片）

雖然有很多鷹眼級粉絲已經懷疑最新的預告片中，有超級英雄被CG執走的嫌疑，就如一眾超級英雄美國隊長、鐵甲奇俠、涅布娜、蟻俠、鷹眼、War Machine、黑寡婦、雷神和浣熊火箭等人都有換上新製服，不過同一個場面，兩版的預告卻大有不同，第2版的預告中竟然看不到上一版有出現的雷神和浣熊火箭，難道羅素兄弟真的有用CG「摔甩」其中的超級英雄，雖然早已證實鐵甲奇俠會安然無恙返回地球，但又未見變型俠醫的蹤影，究竟哪一幕才會出現在正片當中呢？

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