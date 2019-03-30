【三夫】玩鱔始祖《血戀》極重口味直逼四級　無刪剪版絕跡香港

電影《三夫》雖然本周才正式公映，但憑著多場重口味三級情慾場面，加上陳果式的政治寓意，未上畫就話題性十足，女主角曾美慧孜飾演患有性上癮的殘障女子，出動到鱔魚才能滿足其需要。 但講到玩鱔始祖，就要數24年前上映的《血戀》，當年女主角李華月以「打真軍」做噱頭，上演一幕又一幕不堪入目的情慾場面，直逼四級程度令人咋舌。

這一幕算是《血戀》中罕見的溫馨場面。（影片截圖）

90年當中，有一名專拍三級片的奇女子──李華月在香港影壇冒起，那個年代有無數女星渴望一脫成名，讓李華月殺出重圍的，一字記之日「喪」，喪到冒犯神明，在文武廟前拍全裸寫真；喪到自編自導自演近乎四級的《血戀》，公開招募男主角跟她「打真軍」，成功博得C1版面。

李華月亦有參演《八仙飯店之人肉叉燒飽》，戲中遭黃秋生殘殺肢解製成叉燒飽。

別以為《血戀》是AV式製作，李華月不單找來有「禽獸導演」之稱的牟敦芾聯合導演，仲搵埋蔡瀾出任監製，當年錄得近400萬票房，牌面上、數字上絕對見得人。

電影中，李華月為了取悅丈夫而睇咸書學擺淫蕩甫士，相當悲哀。（影片截圖）

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當年港產三級片可謂百花齊放，可是《血戀》灑的不是鹽花，而是質觀眾飲豉油，假若抱著「少少鹹、多多趣」的心態入場，必定會𠝹櫈離場。事關這部電影雖然有密集的性愛場面，但卻毫無美感可言，早知一眾演員並非俊男美女，野獸式演出的床上戲加上性器官大特寫，結果只會令人反胃，一浪接一浪的情慾場面，不單不令人興奮，更是挑戰觀眾極限，當真令人拳頭硬起來。

李華月曾在上環文武廟前拍全裸寫真，當年成為頭條新聞。（網上圖片）

雖然邊睇邊想作嘔，但論劇情又非完全亂來，電影開場講到經營養漁場的中年男子，到內地買老婆時選上女主角阿芝（李華月飾），阿芝跟隨對方移居香港，每天面對另一半的變態性要求，一方面受盡凌辱，一方面卻挑起性慾，更搭上年青力壯的賣菜男，二人偷情先後被阿芝親戚及養漁佬撞破，賣菜男殺人滅口，這對痴男怨女經過一輪亡命天涯，最終跳崖殉情。

對比一下《三夫》的精彩場面

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由於女主角丈夫是養漁佬，她會玩鱔都算合情合理，《三夫》的處理手法相對含蓄，而《血戀》就是直腸直肚，無遮無掩大特寫，另加綿棒及雞蛋等工具，色情片當場變恐怖片。此等畫面當然未能通過電檢署的分級制，所以當年上映的是「乾淨版」，而香港觀眾未能看到的足本，就收錄在德國版影碟，對白配成德文，大家會否想挑戰？

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