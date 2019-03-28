【三夫】女主角真有其人？　盧亭人魚傳說道出港人悲哀

陳果執導的「妓女三部曲」最終章《三夫》本周終於正式上映，相信觀眾最關心的一定是女主角曾美慧孜的突破演出，與不同男演員進行連場情慾場面，仲加入鱔魚、金魚、人奶及亂倫等變態設定，話題性十足。 曾美慧孜飾演的「小妹」是個性上癮的殘障人士，吃飯、睡覺與做愛就是她生活的全部，然而這個角色的靈感來自香港的人魚傳說，這群神秘生物的命運，原來跟「小妹」一樣悲慘。

《三夫》一開始已提到盧亭傳說，加上「小妹」的角色設定跟魚關係密切，且離不開水上生活，難怪惹人聯想。

早於千幾年前東晉時代已流傳盧亭的事跡，有指盧亭人是東晉地方民變首領盧循的下屬，民變失敗後，一行人逃到香港大嶼山一帶定居，因修練了「黃天大法」而化身成半人半魚的妖怪，變成「盧亭魚人」。雖然盧亭人多年來對普通市民沒威脅，但南宋時宋寧宗下令對盧亭人進行滅族屠殺，倖存者日後成為蜑家人的始祖。

自古至今有不少記載及傳說有關盧亭人魚。

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據清代出版的《廣東新語》中記載：「有盧亭者，新安大魚山與南亭竹沒老萬山多有之。其長如人，有牝牡，毛髮焦黃而短，眼睛亦黃，而黧黑，尾長寸許，見人則驚怖入水，往往隨波飄至，人以為怪，競逐之。有得其牝者，與之媱，不能言語，惟笑而已，久之能著衣食五穀，攜之大魚山，仍沒入水，蓋人魚之無害於人者。」

相傳盧亭人愛吸雞血，更曾因偷雞而上報，不過沒有報導留下來。

「牝牡」代表非人類的雌性和雄性，盧亭擁有似人非人的外表，被人類視為怪獸，所以驅趕他們，而「有得其牝者，與之媱，不能言語，惟笑而已」就指出有島民調玩女盧亭，但女盧亭只會儍笑，就跟《三夫》的「小妹」角色設定有點雷同，戲中「小妹」基本上無對白，面對男人只會傻笑，上床時仲會呆呆滯滯流口水。

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而北宋時期的《太平廣記》就記載：「海人魚……皮肉白如玉無鱗……陰形與丈夫女子無異，臨海鰥寡多取得，養之於池沼。交合之際，與人無異，亦不傷人」，指女盧亭皮膚白晢，擁有一般女子的性徵，居住在沿海地區的「鰥寡」（年老獨身人士），會捕捉及強姦她們，但女盧亭不會傷人。而香港的地方傳說就指盧亭身上長有鱗片，平時愛吸雞血，會潛入農家偷雞，亦會以漁獲與居民換雞。

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盧亭是否「阿妹」、「阿妹」又是否代表香港人，留待觀眾思考。

盧亭人多年來居無定所，備受欺凌，成為權力的犧牲品，加上在大嶼山生活，難怪香港人對其事跡感同身受。雖然《三夫》中未有闡明「小妹」是否盧亭，但她的經歷跟盧亭人就相當類似，順理成章「小妹」就被視為香港的象徵，小編早前跟導演陳果談及盧亭與角色的關係，他就話：「這個角色本身就需要找這種，故事的背後的一種東西、賦予她一些生命力的東西，但傳說畢竟是傳說，到底是真是假，我們也沒辦法追究，這種命運式的痛苦，所以就加深了這個故事的深度。」

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