【復仇者4】再爆預告魁隆終現身　鐵甲奇俠邀美隊聯手：你信我嗎

萬眾期待Marvel Studios 10周年巨獻《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）仍有23日就會上映，在香港方面將於4月5日公開預售，今日官方竟然再度發放新預告，入面更有大量新畫面，明明話上一版預告已經是終極預告，令不少Marvel迷都大嚇一跳！

預告片中極少見到咁齊人的復仇者聯盟！（影片截圖）

整條預告片可謂是全新預告，黑寡婦坐在一旁獨自淋雨、美國隊長對鏡嘆氣、火箭浣熊把手放在涅布拉的手上、小辣椒跟鐵甲奇俠在地球上重逢深深擁抱、鷹眼左手手臂骷髏骨紋身、半齊人的復仇者聯盟現身，更一同坐上太空船等等全新畫面，令Marvel迷又有新預告可以慢慢翻睇！

蜘蛛仔和鐵甲奇俠的合照亦從未出現過。（影片截圖）

美國隊長和鐵甲奇俠冰釋前嫌，世紀握手一幕！（影片截圖）

而最最最重要的必定是美國隊長和鐵甲奇俠冰釋前嫌，世紀握手一幕都有放在最新預告中，鐵甲奇俠更問他：「你信任我嗎？」美國隊長即時回應：「信！」相信這幕會令Marvel迷相當激動！

大Boss魁隆正面現身發話要決一死戰！（影片截圖）

最後從未正面出現在預告片中的大Boss魁隆，今次着上全套盔甲，正面現身向復仇者發話：「和我決一死戰！」然後鐵甲奇俠、美國隊長和疑似雷神慢慢現身，相信隨即便會展開生死決鬥！

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